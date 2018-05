Fenomenet kalles «pond skimming», og Benjamin fant et perfekt sted på Folgefonna på lørdag.

– Jeg gjorde et lignende stunt for to år siden på et mye mindre vann. På denne tiden er Folgefonna full av sånne dammer og jeg ville overgå det forrige stuntet, forteller Benjamin til TV 2.

På ski over vannet

Da han og kompisen Tom Erik Haukland (22) hadde funnet stedet, bygget de et hopp på «landingsstedet». Så stilte Tom Erik seg opp med kameraet mens Benjamin tok seg opp til toppen av bakken og satte utfor.

I videoen kan man se hvordan Benjamin får stor fart ned den stupbratte skrenten, før fonna flater ut mot vannet. 24-åringen fortsetter tvers over vannet og treffer hoppet på den andre siden perfekt. Med en elegant salto avslutter han den spektakulære skituren.

Foto: Tom Erik Haukland

FORNØYD: Benjamin beskriver skistuntet som perfekt. Foto: Tore Nyhammer

– Merkelig følelse

– Med en gang jeg kom utpå vannet, var det helt merkelig. Det var som å stå på vannski når det er helt blikkstille, men uten å holde i noe tau, sier Benjamin.

Han beskriver gjennomføringen av trikset som perfekt.

– Saltotrikset på slutten kan jeg godt. Det var den enkle biten, som en prikk over i-en for å gjøre det hele litt mer spektakulært.

Dette er ikke første gang Benjamin Forthun gjør seg bemerket med stunt som går viralt på nettet. I fjor la han ut en video av et bad utenom det vanlige.

