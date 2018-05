Desmond James fra Connecticut ble denne uken frikjent for voldtekt, etter en noe uvanlig forsvarstaktikk i retten.

James' forsvarsadvokat Todd Bussert mente at det var den eneste gode mulige løsningen.

Og løsningen var å vise penisen sin.

Den noe uvanlige bevisførselen skjedde i en rettssak hvor en kvinne hevdet å ha blitt voldtatt av det hun beskrev som en svart mann, hvis penis var lysere enn resten av kroppen.

I 2014 identifiserte kvinnen voldtektsmannen som James, etter å ha sett bilde av han i nyhetene, skriver Washington Post.

Problemet var bare at Desmonds penis, ifølge advokaten hans, ikke passet beskrivelsen kvinnen til kvinnen.

Ødelagte bilder

I rettssaken som startet mandag, fortalte James' advokat Todd Bussert, at forsvaret hadde planlagt å bruke flere bilder de hadde tatt av sin klients edlere deler, for å bevise hans uskyld.

– Dessverre hadde blitzen brent ut alle fargene i ett av bildene, og med tanke på at det var fargen det dreide seg om, var det problematisk, sier Bussert til Washington Post.

Videre diskuterte teamet om de skulle vise alle bildene og forklare hvorfor fargene ikke stemte på alle, eller om de bare skulle gjøre det enkelt og vise det «fysiske» beviset.

Så kom den vanskelige delen med å overtale James til å vise frem bevismaterialet for hele retten.

– Jeg tror han var veldig ukomfortabel med hele idéen, sier Bussert, og legger til:

– Vi forklarte hvorfor vi mente at det ville styrke saken hans. Det var antakeligvis det sterkeste bevismaterialet vi kunne komme med. Hele forklaringen var så spesifikk og uvanlig, det var ikke mye tvetydighet rundt den, så vi tenkte at hvis vi kunne tilbakevise den, så kunne vi åpenbart overtale juryen.

Frikjent

Onsdag var tiden inne. Da rettssaken fortsatte etter dagens lunsjpause, informerte dommer Elpedio Vitale at juryen var i ferd med å skulle se sensitivt bevismateriale.

Deretter stilte Desmond seg opp og kneppet opp buksene sine.

– Hele greia tok tre til fem sekunder. Retten ville ikke gjøre det til en stor ting, det er jo til syvende og sist ydmykende, sier Bussert.

Ifølge The New Haven Register, som først omtalte saken, reagerte juryemedlemmene på forskjellige måter.

– En av kvinnene så bort, og en av de mannlige juriemedlemmene så ut som han prøvde å ikke bryte ut i latter, sier forsvarsadvokat Erica Barber til avisen.

– Jeg er sikker på at de var sjokkerte, men de gjorde en god jobb med å skjule det, legger hun til.

Til tross for motsigelser fra aktor Stacey Miranda, som mente at Desmond kunne ha endret hårklippen sin nedentil siden 2012, og at man ikke visste hvilke lysforhold det hadde vært den gang, ble Desmond frikjent.

Det betyr dog ikke at han kunne forlate rettssalen som en fri mann. I fjor ble han nemlig dømt for seksuelle overgrep mot en ti år gammel jente, som han nå soner en dom på 65 år for.