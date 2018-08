Skal du ha en Audi som nesten minner mer om en racerbil enn en vanlig bil - da kan superbilen R8 Spyder V10 Plus være et godt alternativ for deg.

Denne cabrioleten har nemlig en helt ekstrem motor - og et helt ekstremt understell.

Vi har fått anledning til å teste bilen skikkelig på norske veier. Og selv om den selvsagt er bygget for langt større utfordringer enn norske fartsgrenser tillater, har vi fått kjenne på en god del av hva denne bilen har å by på.

Dette må vel være Norges desidert råeste Audi

Enormt fraspark

Det er ikke ofte vi har hatt så mye moro bak rattet på vanlig vei! I klippet over kan du se hva vi lærte etter fire dager med Audien.

Her får du også se hvordan bilen setter fart når du prøver launch control! Frasparket er enormt - og under de rette omstendighetene og på rett sted, butter det ikke før speedometeret viser 328 km/t.

