Tidligere deltaker i amerikanske «The Bachelorette» («Ungkarskvinnen») Meredith Phillips (43) anklager produksjonsselskapet for å ha dopet henne ned og misbrukt henne seksuelt under innspillingen av programmet i 2003.

Det er i podkasten «Reality Steve» at Phillips hevder at produksjonsselskapet leide inn en kvinnelig massasjeterapeut for å få henne til å slappe mer av.

Oregon-kvinnen hevder ifølge People at massøren ga henne en pille.

– Jeg antok at det bare var aspirin eller noe som kunne løsne litt på ryggen, eller Tylenol, eller noe. Og det var det definitivt ikke, sier hun.

Og:

– Det siste jeg husker var at hun var naken og hun var i badekaret sammen med meg, og gnidde meg på ryggen og gnidde meg på områder hun ikke skulle. Så ble jeg lagt i sengen. Jeg våknet naken. Jeg husker ikke mye.

STRESSET: Meredith forteller at hun slet med stress og angst under innspillingen, og at det var derfor massøren ble leid inn. Foto: ABC/Warner Bros.

Lammet i hele kroppen

Innspillingen av den populære realityserien, som ble sendt på TVNorge samme år, var i Los Angeles.

Phillips hevder at hun ble dopet ned og seksuelt misbrukt på et soverom i herskapshuset hun delte med de andre.

– Jeg husker alt frem til et visst punkt, og så begynte pillen å virke. Jeg klarte bokstavelig talt ikke å bevege kroppen, så jeg har ingen anelse om hva som var i den pillen. Alt jeg vet er at jeg ble fortalt at «dette får deg til å føle deg bedre», sier hun.

Videre påstår hun at en kvinne som jobbet i produksjonsteamet betrodde henne at også hun tidligere var blitt dopet ned i et boblebad.

Ville ikke trekke seg

Phillips forteller at hun ikke gikk videre med saken fordi hun «ønsket å beskytte programmet, noe som er helt idiotisk».

Hun forteller at hun bestemte seg for å ikke trekke seg fra realityserien, og at hun i etterkant har forsøkt å komme seg videre.

– Det er en stor greie. Jeg har jobbet meg gjennom det og lagt det bak i hodet. Jeg hadde ingen kontroll. Ingen. Jeg tror at det var det vanskeligste for meg – at jeg ikke engang kunne løfte armene mine og si nei, sier Phillip, som nå jobber som makeup-artist.

Phillips er åpen om at hun i flere år etter innspillingen slet med alkoholisme, men at hun ble rusfri etter et opphold på et rehabiliteringssenter.

TV-selskapet ABC, som sender programmet i USA, og produksjonsselskapet Warner Bros. sier til People at de ikke ønsker å kommentere saken.

Fyllesex foran kameraene

TRAKK SEG: DeMario Jackson og Corinne Olympios forlot innspillingen av «Ungkaren i paradis» etter rabalderet. Foto: ABC/Warner Bros.

I fjor ble innspillingen av den skandaleombruste realityserien «Bachelor in Paradise» («Ungkaren i paradis»), som blir sendt på norske FEM, stanset etter at to berusede deltakere hadde sex foran kameraene.

Deltakerne Corinne Olympios (24) og DeMario Jackson (30) trakk seg fra innspillingen etter å ha blitt filmet mens de hadde sex på en fuktig fest i regi av TV-produksjonen.

En av seriens produsenter reagerte på det som skjedde, og klaget inn hendelsen til produksjonsselskapet Warner Bros.

Stridsspørsmålet dreide seg om Olympios var for beruset til å skjønne hva som skjedde mens TV-kameraene snurret, og om Jackson utnyttet situasjonen.

Innførte alkoholrestriksjoner

Innspillingen ble stanset, og samtlige deltakere ble sendt hjem mens produksjonsselskapet foretok en intern granskning.

Warner Bros. besluttet å innføre alkoholrestriksjoner som følge av hendelsen, men konkluderte med at ingen kunne klandres for situasjonen som hadde oppstått. Deretter gjenopptok de innspillingen, men da uten Olympios og Jackson.

​