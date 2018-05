En høyesterettsdommer avgjorde tirsdag at den 30 år gamle New York-mannen Michael Rotondo må flytte ut fra barndomshjemmet med umiddelbar virkning. Det melder CNN.

Etter å ha fått fem varsler, samt tilbud om penger til å finne sin egen leilighet, måtte foreldrene til slutt gå rettens vei for å få ham ut.

Selv mener Michael at dommen er urettferdig, og at han burde få mer tid på seg til å forlate huset i forstaden Camillus i New York.

– Jeg ønsket meg bare en rimelig mengde tid på å flytte, av hensyn til det faktum at jeg ikke var forberedt på å underholde meg selv da jeg fikk varslene, sier Michael til CNNs samarbeidspartner WSTM.

Michael har stått uten jobb siden i fjor, etter at han ifølge New York Post saksøkte arbeidsgiveren Best Buy for ulovlig oppsigelse. Selskapet ga Michael sparken fordi han nektet å jobbe på lørdager.

Denne saken har foreløpig ikke kommet opp for retten.

FORTVILER: Christina og Mark Rotondo i rettssalen i New York tirsdag. Foto: CBS News

Fem varsler – til ingen nytte

Det var i februar at 30-åringens foreldre, Christina og Mark Rotondo, for første gang ba sønnen om å flytte hjemmefra.

Da hadde Michael bodd hjemme hos dem i åtte år, etter å ha flyttet hjem igjen etter en kort periode han bodde for seg selv.

«Etter en diskusjon med din mor, har vi avgjort at du må flytte ut av dette huset umiddelbart. Du har 14 dager på å flytte. Du har ikke tillatelse til å komme tilbake. Vil kommer til å gjøre det som trengs for å få denne avgjørelsen håndhevet», lød varselet de ga ham.

BEDT OM Å FLYTTE: Dette er et av varslene Mark og Christina Rotondo ga til sønnen i håp om at han snart flyttet ut.

Michael nektet å flytte. 13. februar skrev foreldrene et nytt varsel, og denne gangen ga de ham 30 dager på å komme seg ut.

Ingenting skjedde, og fem dager senere tilbød de ham 1100 dollar, altså nærmere 9000 kroner, for å gjøre det lettere for ham å finne seg en leilighet.

Heller ikke dette hjalp.

Råd til hvordan han skulle klare seg

Foreldrene ga ham et brev med råd til hvordan han skulle kunne klare seg selv, som at han burde skaffe seg en jobb og aktivt lete etter en leilighet.

«Det finnes ledige jobber, selv til de med en dårlig jobbhistorikk som din. Få deg en – du er nødt til å jobbe!», skrev foreldrene.

Foreldrene rådet ham også til å selge ting han ikke trenger: «...og dette gjelder spesielt alle våpen du måtte ha. Du trenger pengene og har ikke plass til alt dette».

GODE RÅD VAR DYRE: Foreldrene ga Michael flere råd om hvordan sønnen skulle klare seg selv.

I rettsdokumentene kan man lese at Michael 5. mars ikke hadde gjort noen forsøk på å finne seg en jobb eller leilighet.

30. mars ga foreldrene ham en siste advarsel, og tilbød ham å betale for en reparasjon av den ødelagte bilen hans slik at han kunne komme seg lettere rundt etter å ha skaffet seg en leilighet. Michael ble likevel værende.

LATTERMILD: Dommer Donald Greenwood begynte flere ganger å le da Michael leste opp argumenter han hadde funnet på nettet. I midten ser du foreldrenes advokat, Anthony Adorante. Foto: CBS News

Ingen plikter og oppgaver

I sitt tilsvar skrev Michael at foreldrene aldri har stilt krav til ham før, og at han aldri er blitt bedt om å gjøre noe hjemme.

«Jeg har aldri blitt bedt om å bidra til husholdningsutgifter, eller blitt gitt oppgaver eller bedt om å hjelpe til med vedlikehold av eiendommen», skrev han.

Under rettshøringen tirsdag valgte Michael å stille uten advokat, og han representerte derfor seg selv.

Washington Post skriver at Michael kranglet med dommer Donald Greenwood i en halvtime før dommen falt. Dommeren kalte Michaels krav om å få seks måneder på seg for «hårreisende».

Videre forklarte dommeren at det ikke finnes noen lover som sier at man kan kreve å få seks måneder på å flytte. Deretter antydet han at Michael bare hadde funnet de ugyldige argumentene sine på internett.

– Jeg innvilger utkastelsen. Jeg synes at varslene er tilstrekkelige, sa han, og foreslo at Michael kan finne seg et rom på Airbnb mens han leter etter en leilighet.

Kaller dommerens avgjørelse «tullete»

Michael har varslet at han kommer til å anke saken, og kaller dommerens avgjørelse for «tullete».

– For meg virker det som om jeg skulle fått, du vet, 30 dager eller noe, fordi vanligvis får du 30 dager på deg etter at du, du vet, har blitt bedt om å flytte ut. Jeg forventer noe sånt. Men realistisk sett, hvis det ikke er tilfellet, så vet jeg ikke, sa Michael til den oppmøtte pressen etter høringen.

