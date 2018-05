I januar 2017 var britiske Sophie Findlay (33), mannen Darren Marshall (37) og barna Parker (3) og Presley (2) på ferie i Arona på Tenerife.

På ferien ble Presley, som da var syv måneder gammel, fotografert av hotellets fotograf Alessia.

Bildet skulle vise seg å bli mye viktigere enn feriebilder flest, skriver lokalavisa The Shields Gazette.

Alessia oppdaget en hvit flekk på Presleys høyre øyet, og fryktet det verste.

Dagen før familien skulle dra hjem til Jarrow i South Tyneside, sa hun til dem at hun fryktet at prikken kunne indikere at toåringen hadde en svulst på øyet.

Legene slo full alarm

Sophie skjønte først ikke alvoret.

– Jeg trodde bare at det var noe som lignet på det røde øyet man får på bilder, og jeg spurte om hun kunne fikse det, men hun sa at det aldri skal være hvitt, og ba oss ta henne til legen og få henne sjekket, forteller hun.

NYTER VARMEN: Presley, Sophie, Darren og Parker sammen på Tenerife i januar 2017, like før Presley fikk diagnosen. Foto: Privat

På fagspråket kalles hvit pupillerefleks for leukokori, og det kan være et symptom på en lang rekke sykdommer.

Så fort familien hadde landet, oppsøkte familien øyeksperter på Sunderland Eye Infirmary. De slo full alarm.

Sjelden svulst

Undersøkelser viste at Presley hadde en svulst i øyet, og at hun hadde såkalt retinoblastom.

Dette er ifølge Norsk Helseinformatikk en sjelden, ondartet svulst som utgår fra netthinnen i øyet hos barn.

Retinoblastom: En sjelden, ondartet svulst som utgår fra netthinnen i øyet hos barn.

Sykdommen kan deles i to former; arvelig eller tilfeldig oppstått.

Tidlig diagnostikk av sykdommen er viktig av hensyn til prognose, men også for å unngå plager som følger med behandling av store svulster i øyet.

I Norge oppstår det ca. ett nytt tilfelle per ca. 15 000 levendefødte barn. Dette tilsvarer ca. fire nye tilfeller årlig. Kilde: Norsk Helseinformatikk

De siste årene har behandlingen gjennomgått store endringer, og 98 prosent blir ifølge nettstedet friske av sykdommen.

– Det var forferdelig å bli fortalt at hun hadde det. Vi måtte deretter vente på å få vite hvor alvorlig det var. Den ble kategorisert som en grad B. Grad E er det laveste, så vi fikk fanget den veldig tidlig, sier Sophie.

Flaks at det ble fanget opp

Presley måtte begynne på cellegift, og hun måtte gjennom flere laseroperasjoner.

Etter seks måneder behandling på både Royal Victoria Infirmary i Newcastle og Birmingham Children Hospital, ble hun erklært frisk.

Til lokalavisa sier Sophie at familien skylder fotografen «alt».

– Presley hadde ikke vist tegn til å være dårlig, og hun hadde ikke fått sjekket øynene før hun var fire år gammel, sier hun.

Dro tilbake for å takke

Nylig dro familien tilbake til Tenerife, hvor de håpet å finne Alessia for å takke henne. Det skulle vise seg at Alessia hadde sluttet å jobbe på hotellet – og i stedet begynt å jobbe på hotellet den britiske familien nå skulle bo på, Hotel Bitácora.

Tidligere denne måneden la Sophie ut et bilde av Alessia og Presley, som nå er to år gammel, på Facebook. I teksten hyller Sophie den oppmerksomme fotografen.

«Endelig hadde vi mulighet til å takke henne, men det vil aldri være nok, fordi hun har reddet synet til datteren vår og reddet livet hennes», skriver hun.

Og:

«Presley ga henne mange klemmer, og det var helt sikkert skjebnen som gjorde at de møttes igjen på Presleys første ferie etter at hun ble ferdig med behandlingen, slik at hun selv kunne takke skytsengelen sin»,

