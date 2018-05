«Prinsesse Diana er kanskje borte, men var definitivt ikke glemt av Meghan og Harry på bryllupsdagen, som benyttet nok en mulighet til å hedre Harrys avdøde mor».

Det skriver People etter å ha sett prins Harry (33) og hertuginne Meghans (36) offisielle bryllupsbilder.

«Meghan Markle og prins Harrys offisielle bryllupsbilder har en subtil kobling til prinsesse Diana», skriver Business Insider.

«Samme sofa, samme kongefamilie, bare en ny æra», skriver kvinnebladet Glamour, og viser også til sofaen paret sitter i på et bilde tatt i Windsor Castle sammen med brudepiker og brudesvenner.

Mange mener at valget av sofa ikke var tilfeldig da paret skulle ta bildene.

HYLLET MAMMA: Prins Harry i armene til mamma prinsesse Diana sammen på ferie før hun gikk bort på tragisk vis i 197. Foto: Kensington Palace

Poserte på mammas fang

Paret valgte nemlig den samme smaragdgrønne sofaen som ble brukt til de offisielle bildene etter prins Harry ble døpt i 1984.

Den gang poserte lille Harry i sofaen på mamma Dianas fang, omgitt av hele den britiske kongefamilien.

Hello Magazine skriver at den eksklusive sofaen ble laget i 1827, og at den er laget av forgylt mahogni og polstret med smaragdgrønn silkedamask.

Armlenene er skåret ut som lotusblader, mens setet er fylt med løvverk. Føttene er formet som løvepoter foran.

DÅPSBILDE: Prins Harry sitter på mamma Dianas fang, omgitt av sine nærmeste, på det offisielle dåpsbildet av ham tatt i 1984. Foto: Reuters

– Et gjennomtenkt valg



TV2s kongeekspert Kjell Arne Totland synes at valget av sofa var en vakker gest.

– Et gjennomtenkt valg både av salong og av sofa. Prins Harry ble jo døpt i St George's Chapel på Windsor – og dåpsbildene tatt i slottets såkalte Grønne salong, der både vegger og møbler er trukket med smaragdgrønn silkedamask. Nå ønsket åpenbart Harry at bryllupsbildene skulle tas samme sted. En vakker gest, sier han.

Ble hyllet på mange måter

Den nå avdøde prinsessen ble hyllet flere ganger i lørdagens mye omtalte bryllup.

MED DIANAS RING: Prins Harry og Meghan forlater Windsor Castle etter den private mottakelsen lørdag ettermiddag. Meghan har på seg prinsesse Dianas eksklusive cocktailring. Foto: AP

I likhet med prinsesse Diana, valgte Meghan å droppe ett ord da hun skulle avgi sine bryllupsløfter, og brudebuketten hennes inneholdt Dianas favorittblomst forglemmegei.

St. George's Chapel, hvor paret ble viet lørdag, var pyntet med Dianas andre favorittblomst, hvite roser.

Under den private mottakelsen senere på dagen, bar Meghan en cocktailring med en stor og lys blå akvamarin. Den tilhørte prinsesse Diana frem til hun gikk bort i 1997.

Diana ga i sitt testamente bort smykkene sine til sine sønners kommende koner.

Også da Harry fridde var det med diamanter fra Dianas samling.

To av steinene på forlovelsesringen var hentet fra en brosje tilhørende Diana. Ringen besto også av en stor diamant fra Botswana, hvor paret var på sin første ferie sammen.