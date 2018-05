Tårene satt løst da Buffon ble byttet ut og fikk sin fortjente hyllest etter 62 minutter i Serie A-avslutningen mot Hellas Verona.

Juventus vant til slutt kampen 2-1.

Veteranen Buffon ga en klem til samtlige av sine medspillere, i tillegg til noen av sine motspillere, før han ble møtt av øredøvende applaus og sang fra hjemmefansen. Da italieneren omsider nådde sidelinjen sto samtlige på benken æresvakt for ham.

Etter å ha skiftet gikk Buffon rundt hele stadion for å takke fansen.

Slik sa fansen farvel. Foto: Alessandro Di Marco

Juventus vant

Buffon ble erstattet av Serie A-debutant Carlo Pinsoglio. Juventus vant den betydningsløse kampen 2-1. Torino-klubben har vunnet serietittelen allerede, mens Hellas Verona må ta turen til Serie B. Buffon holdt buret rent før han ble byttet ut.

Miralem Pjanic og Daniele Rugani scoret målene for hjemmelaget i Buffons 640. og siste kamp for Juventus. Alessio Cerci sto for målet til Hellas Verona.

Buffon har denne sesongen ledet Juventus til klubbens sjuende strake Serie A-tittel og fjerde strake cupgull. Men selv om han gir seg i Juventus, er det ikke helt slutt med fotballen for den italienske keeperlegenden.

Buffon hadde familien med seg. Foto: Marco Bertorello

Bussparade

– Det var kun to uker siden jeg egentlig hadde tenkt å slutte med fotball, men så kom det tilbud både på og utenfor banen, sa Buffon til pressen onsdag.

Juventus-president Andrea Agnelli har uttalt at Buffons tid i klubben har vært lang og innholdsrik.

– Da vi ble sendt til helvete (flyttet ned til Serie B etter dommerskandalen i 2006) ble han hos oss og spilte en viktig rolle i returen til paradis. Vi vil for evig være takknemlig for hans lojalitet, sa Juventus-presidenten.

Etter lørdagens kamp og premieutdeling er det lagt opp til en bussparade for Juve-spillerne gjennom Torinos gater.

Den sveitsiske backen Stephan Lichtsteiner sa også farvel lørdag. 34-åringen har spilt sju år i Juventus. Lichtsteiner fikk sjansen fra straffemerket i sin siste kamp, men klarte ikke lure keeper.

(©NTB)