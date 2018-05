Det nygiftede brudeparet har gitt hverandre sitt ja, og kjørt vinkende og smilende gjennom Windsors gater.

Det britiske kongehuset har holdt kortene tett til brystet om hvordan den kongelige bryllupsfesten vil foregå lørdag kveld.

Først er det nemlig en mottakelse på Windsor Castle, der det vil bli servert mat i St George's Hall til de 600 gjestene som var med i seremonien.

Mottakelse med karnapeer og bryllupskake

Gjestene får servert luksuriøse karnapeer og såkalt «bowl food», mat man får servert i porsjoner i en skål, og som man kan bære med seg rundt.

Det vil også bli servert makroner og creme brulée, og det blir bryllupskake og champagne.

Men den virkelige festen begynner klokken 7 lokal tid. Da har nemlig prins Charles invitert til en litt mer privat fest, der kun 200 av gjestene er invitert.

Det er lagt lokk på hva som vil skje på festen, men Kensington Palace har bekreftet at den er lagt til Frogmore, et frodig og privat palass et par kilometer utenfor Windsor Castle.

Skal feste i fred

Der kan de kongelige feste sammen med sine celebre gjester, uten blikk fra nysgjerrige publikummere.

Frogmore er et spesielt sted for det nygiftede paret. Da de akkurat hadde blitt sammen, var de på piknik i parken her, i fred for paparazziene. Det var også her de tok de offisielle forlovelsesbildene som gikk verden rundt.

Gjestene skal få servert middag og underholdning.

Det har gått rykter om at Coldplay, Spice Girls og Elton John er blant artistene som skal opptre. Både Victoria Beckham og Elton John var på plass under bryllupet tidligere i dag.

SKAL TA HEVN I KVELD: William har advart om at han kommer til å hevne Harrys forlovelses-tale fra 2011. Foto: Pool

Prins William skal ta hevn

Det er også ventet at prins Harrys forlover, prins William, vil holde en tale. Da det ble kjent for en måned siden at han skulle være Harrys forlover, sa han til BBC at han skulle benytte anledningen til å ta hevn.

– Hevnen er søt! sa han.

William siktet til alle spøkene prins Harry kom med i bryllupstalen da han giftet seg med sin Kate i 2011.

Han spøkte blant annet mye med hvor lite romantisk broren er, og kom med flere historier. Selv sa Harry den gang at han skulle «gi han noen stikk i siden og gjøre han flau» og «sørge for at han mister noen hår».