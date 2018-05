Sandro Wagner (30) taklet dårlig beskjeden om at han ikke er blant de utvalgte i Tysklands bruttotropp til VM-sluttspillet i Russland om under én måned.

– Trekker seg etter vrakingen

Bayern München-spissen la ingenting imellom og kritiserte landslagssjef Joachim Löw og hans medhjelpere i et intervju med Bild. Samtidig annonserte han at VM-vrakingen gjør at han legger opp som landslagsspiller.

– Jeg trekker meg herved med umiddelbar effekt. Det er tydelig at min måte å være åpen, ærlig og direkte på ikke passer inn hos trenerapparatet. Jeg ønsker guttene det beste i Russland og håper at de kommer hjem som mestere, sa Wagner til avisen.

Uttalelsen om at det kun er plass til ja-mennesker i den tyske troppen har fått Löw til å reagere.

– Han fremstiller noen av våre mest erfarne spillere, ledere i troppen, som komplette idioter. Som om de er i troppen kun fordi de ikke kommer med sine egne meninger? Hva skal typer som Mats Hummels og Jerome Boateng tenke om det? Det er latterlig, sier Löw ifølge DW.

Wagner har måttet finne seg i å spille andrefiolin bak Robert Lewandowski i Bayern München etter overgangen fra Hoffenheim i januar. Likevel har han klart å score åtte mål på sine 14 kamper for den suverene Bundesliga-vinneren. Det var likevel ikke nok til en plass i VM-troppen.

– Reaksjonen er over grensen

Spiss-plassene i troppen er gitt til Timo Wener (RB Leipzig), førstevalget på topp; Mario Gomez (Stuttgart), ringreven med mesterskapserfaring; Nils Petersen (Freiburg), spissen uten a-landslagskamper.

Sistnevnte scoret imidlertid 15 mål i Bundesliga denne sesongen og ble kun slått av overlegne Robert Lewandowski i kampen om toppscorertittelen. Han ble i tillegg toppscorer under OL-turneringen i Rio i 2016 der Tyskland tok sølv.

– Jeg lyver dersom jeg sier at jeg ikke er skuffet. VM ville vært strålende. Men i det minste er jeg glad for at jeg kan tilbringe mye tid sammen med barna i sommer, sier Wagner, som dermed avslutter landslagskarrieren med fem scoringer på åtte kamper.

Löw sier at avgjørelsen ikke er mot Wagner, men for Petersen og Gomez.

– Jeg forstår selvsagt at han er skuffet, men jeg mener at reaksjonen hans er over grensen. Alle som jobber med oss vet at vi alltid oppfordrer spillerne til å komme med meningene sine, være åpne,ærlige og kritiske. Det er noe vi vektlegger mye, sier Löw.

Tyskland drar til Russland som regjerende mester etter finaleseieren over Argentina i Brasil-VM i 2014. Tyskerne er i gruppe med Mexico, Sverige og Sør-Korea og kan vinne VM for femte gang.

I tillegg til Wagner fant ikke Löw plass til Mario Götze eller Liverpools Emre Can. Götze, som scoret vinnermålet i finalen i 2014, takler vrakingen litt bedre enn Sandro Wagner.

– Jeg er selvsagt lei meg over at jeg ikke skal være med til VM. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å komme meg tilbake i landslagstroppen. Jeg ønsker guttene, trenerne og laget bak laget en god tid i Russland, og jeg krysser fingrene for at alle skal bli verdensmestere, skriver Götze på Twitter.