600 celebre gjester var samlet i St George's Chapel i Windsor Castle lørdag, for å se prins Harry få ja fra sin kjære Meghan Markle.

I Windsors gater hadde over 100.000 publikummere møtt opp for å få et glimt av brudeparet.

På benkene i kirken satt blant annet Victoria og David Beckham, George og Amal Clooney og den britiske kongefamilien.

I kirken kunne man se en tydelig beveget mor, Doria Ragland, mens Meghan Markle kom opp til alters i en drøm av en brudekjole.

Markle var enkelt sminket, og kjolen hadde også en enkel stil. Det var lagt vekt på å vise frem hennes naturlige skjønnhet, og mange har kommentert at hennes naturlige fregner syntes under sminken.

ANKOM KIRKEN: Meghan Markle kommer inn i kirken med et langt, vakkert slep. Foto: Pool

Harry ble rørt

Prins Harry så ut til å miste pusten da Hollywood-stjerna nådde frem til han, fulgt av prins Charles og en nydelig liten flokk av brudepiker og brudesvenner, deriblant prins George (4) og prinsesse Charlotte (3).

– Du ser fantastisk ut. Jeg savnet deg, sa en tydelig rørt prins Harry etter at hans Meghan var blitt ført opp kirkegulvet.

Deretter takket han prins Charles, som fulgte Meghan.

– Thank you, pa, sa prinsen.

Og da presten stilte det store spørsmålet, var det ingen tvil:

– I will! sier Harry, tydelig preget.

– I will! sier Meghan, med et kjempestort smil.

Paret holder hender mens det tales i kirken, og Markles lange kjoleslep fyller midtgangen.

Et kor sang Stand by me til den fullsatte kirken.

Ga hverandre løftene

Deretter ga Harry og Meghan hverandre sine bryllupsløfter. Begge var tydelig nervøse, men de holdt hverandres blikk, og Meghan smilte stort.

Deretter satte Harry ringen på fingeren til Meghan, før presten erklærte dem for gift.

UNDER SEREMONIEN: Meghan Markle. (UK Pool/Sky News via AP) PÅ PLASS PÅ KIRKEBENKEN: Prins Charles og hertuginnen av Cornwall. Foto: Pool

Det ble fremført flere klassiske stykker inne i kirka, før prins Harry og Meghan fikk gå sammen ut av Windsor Castle, der solskinnet og folkemengdene ventet for å ta imot dem.

Kjører gjennom Windsor

Langs trappene ned fra St George's Chapel sto rekker med soldater, og det var pyntet med mengder av blomster.

Tradisjonen tro kysset det nygiftede paret på kirketrappa, til jubel fra publikum.

Meghan lo da slepet festet seg i trappa på vei ned fra kirken, og hun fikk hjelp av ektemannen. Deretter vinket de til de oppmøtte, før en vogn kom for å hente dem.

Deretter kjørte det nygifte paret i prosesjon gjennom Windsor, mens de vinket til folkemassene som hadde møtt opp.

De blir fulgt av staselige soldater til hest. Hestene i prosesjonen er spesialtrent til å takle store folkemasser, og de har ørepropper for å takle alle de høye hurra-ropene.

PÅ KIRKETRAPPA: Disse blomstene ble montert opp natt til lørdag. I dag lager de bakgrunnen for et bilde som vil havne i historiebøkene. Foto: Ben Stansall KJØRER I PROSESJON: Prins Harry og Meghan Markle skal vinkle til folkemassene. Foto: Andrew Matthews FOLKEFEST: Mange tusen har møtt opp for å få et glimt av brudeparet. Foto: Pool

Nå er brudeparet og gjestene tilbake på Windsor Castle, der de skal delta på en mottakelse. Mottakelsen har en moderne vri – gjestene får nemlig mat servert stående mens de mingler.

Og i kveld er det tid for den virkelige festen. Kun 200 personer står på elitelista over de som får delta på den topphemmelige bryllupsfesten, der prins Charles er vert. Det er ingen som vet hva som er programmet for kvelden.

Festen skal foregå på Frogmore House, tre kilometer fra Windsor Castle.