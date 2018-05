Se Lampard snakke om Pogba i videovinduet øverst på siden!

I forkant av lørdagens FA-cupfinale mellom Chelsea og Manchester United feller den tidligere midtbanestjernen Frank Lampard en knallhard dom over Paul Pogba (25).

– Klarer ikke å finne ut av Pogba

Uniteds franske midtbanedriver blir beskrevet som en YouTube-spiller som bidrar med for få mål.

– Jeg klarer ikke å finne ut av Pogba. Han tar dårlige avgjørelser, men så gjør han fantastiske ting. Det må gi José hodepine. "Jeg ønsker deg på laget på grunn av de fantastiske tingene", men så er det andre ting som ikke er så bra for laget, sier Lampard.

Lampard ble spurt om Pogba under et veldedighetsarrangement og la ikke skjul på at han forstå hvorfor José Mourinho tidvis river seg i håret på United-benken.

– Mourinho forsøkte å ydmyke ham ut av det et par ganger midt i sesongen, og jeg er redd Pogba ikke skjønte det, sier Lampard.

DØDELIG DUO: Med Frank Lampard og José Mourinho på Stamford Bridge opplevde Chelsea noen av klubbens mest minneverdige år. Foto: Dave Caulkin

– Mer naturlig begavet enn meg

Kanskje Pogba burde lytte til rådene fra Chelseas mestscorende spiller gjennom tidene?

Lampard vet nemlig hva som skal til for å lykkes som en midtbanespiller i Premier League. Etter å ha etablert seg på laget leverte Lampard minst ti Premier League-scoringer hver eneste sesong fra 2003 til 2013. I rekordsesongen i 2009/10 leverte han så mange som 22 scoringer. Samtidig serverte han et høyt antall målgivende pasninger.

For Pogbas del er tallene langt fra det Lampard mener man bør forvente av Uniteds franske profil.

I sine to sesonger etter returen til Manchester United fra Juventus har Pogba levert henholdsvis fem og seks mål per sesong i ligasammenheng.

– Pogba er mer naturlig begavet enn jeg var. Jeg kom meg i boksen og jobbet hardt for å score mål, men ferdighetsmessig kunne han løpe over meg og han har bedre dribleferdigheter, men det er ikke noe poeng i å drible på egen banehalvdel som midtbanespiller. All den flikkingen med knottene. Jeg er ingen tilhenger av det. Mange unge spillere ser det på YouTube og tenker at det er utrolig, men jeg liker det ikke, sier Lampard.

– Han burde scoret 15 mål hver sesong, hatt målgivende pasninger og dominert.

Pogba har svinget i prestasjonene denne sesongen, men likevel vist i enkeltkamper hvorfor han av mange ses på som en av verdens aller beste midtbanespillere. Som i Manchester-derbyet hvor han var med på å snu kampen med to scoringer mot erkerivalen.

Lørdag får Pogba en ny mulighet til å vise seg frem når hans United skal forsøke å utmanøvrere Chelsea i FA-cupfinalen på Wembley. Så gjenstår det å se om Lampards formaninger om mindre fiksfakseri når frem til den 25 år gamle franskmannen ...