Det skriver svensk politi i en pressemelding lørdag morgen.

«Ved ulykken er foreløpig to personer omkommet. De har ikke blitt identifisert, men alt tyder på at det er en norsk mann og kvinne. Begges slektninger blir informert om hendelsen og om våre konklusjoner», skriver politiet i pressemeldingen.

Ulykken var et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil. Politiet opplyser om at lastebilsjåføren ikke er mistenkt for noe lovbrudd.



– Bilen er norskregistrert, og vi vet at det er to nordmenn som har omkommet, sier kommunikatør Börje Öhman i region Nord.



Det var personbilen som kom over i feil kjøreretning. Lastebilsjåføren forsøkte å svinge unna, men fikk det ikke til i tide.

– Vi har pratet med sjåføren, og han er svært sjokkert. Han er fysisk uskadd, men ført til sykehus, forteller Öhman.



Ulykken skjedde på hovedveien mellom Kiruna og riksgrensen i Narvik.

Videre skriver politiet at ytterligere identifisering kommer til å ta tid, da kreves hjelp av rettsmedisineren og DNA-bevis.



