Meghan Markle (36) dropper å si «obey» («adlyde») når hun skal avgi sine bryllupsløfter i St. George's Chapel i Windsor lørdag, skriver The Guardian.

Dette betyr at Markle ikke kommer til å si at hun lover å adlyde sin ektemann.

I stedet skal løftene hennes inneholde ord som «love» og «comfort».

Også hertuginne Kate droppet «obey» da hun giftet seg med prins William i 2011 – og det samme gjorde prinsesse Diana da hun giftet seg med prins Charles i 1981.



I stedet for å si at hun skulle adlyde prins Charles, sa Diana dette:

“I promise to love him, comfort him, honor and keep him, in sickness and in health”.

GIFTEKLAR: Meghan Markle og moren Doria Ragland ankommer det eksklusive hotellet Cliveden House Hotel i Berkshire fredag. Foto: AP

I sine bryllupsløfter skal Meghan si dette, melder People:

«I, Meghan, take you, Harry, to be my husband, to have and to hold from this day forward; for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part; according to God’s holy law. In the presence of God I make this vow».

Elske og ære

Meghan har lenge vært en frittalende feminist, og har jobbet med flere feministiske organisasjoner, som One World Vision (OWV).

Organisasjonen jobber for kvinner og jenter i Dubai og Mumbai sine rettigheter.

Markle har også vært ambassadør for United Nations Women.

Som 11-åring skrev hun et brev til Procter & Gamble fordi hun mente at reklamene deres var diskriminerende.

I en av sine reklamer ble det sagt at «kvinner i hele USA kjemper mot skitne gryter og stekepanner».

Selskapet endret reklamen etter at Meghan og flere andre protesterte, og det ble i stedet sagt «folk i hele USA kjemper mot skitne gryter og stekepanner».

Under en tale på kvinnedagen i 2015, fortalte Meghan om brevet hun skrev.

– Jeg husker at jeg ble sjokkert og sint og også såret. Det var bare ikke riktig, og noe måtte bli gjort, sa hun.