Dieselbilene har det tøft om dagen. Volkswagens utslipps-skandale (også kjent som Dieselgate) satte for alvor fart i en prosess som har pågått i flere år allerede.

Det handler om utslipp og om storbyer som sliter med dårlig luftkvalitet. Særlig eldre dieselmotorer slipper ut mye NOx. Dette er i for store mengder helseskadelig, og er spesielt en trussel i store byer med mye trafikk. Det er nitrogendioksid og nitrogenoksid som i sum danner NOx ved forbrenning med høy temperatur.

Tidligere i år ble det klart at tyske byer står fritt til å innføre restriksjoner for dieselbiler. Og nå er de i gang.

Eldre enn 2009

Storbyen Hamburg er tidlig ute. Der har det de siste dagene kommet opp rundt 100 skilter som forbyr eldre dieselbiler å kjøre i bestemte områder. I enkelte tilfeller blir det også skiltet omkjøringsruter. Poenget er å få bilene som forurenser mest bort fra områdene som i dag har dårligst luftkvalitet.

Hamburg har tatt utgangspunkt i den den såkalte Euro-klassifiseringen av utslipp. Denne startet med Euro 1 tilbake i 1993. I dag er det Euro 6 som gjelder, det ble innført fra 2014.

I sitt nye system setter tyskerne grensen ved Euro 5, som ble innført i 2009. For biler som er eldre enn dette, er det ingen bønn: De har ikke lov til å kjøre her.

Her er det ingen bønn: Forbudt for eldre dieselbiler. Foto: Scanpix

Rammer de med dårlig råd

Myndighetene i Hamburg skal også jobbe mot å sette en grense ved Euro 6, i praksis stenge ute alle biler eldre enn 2014. Men det er ennå ikke klart om dette kan gjennomføres.

Den tyske regjeringen har for øvrig motsatt seg disse reguleringene. Motargumentene er at det går ut over den økonomiske produktiviteten. Også at det rammer skjevt, det er gjerne de med dårlig økonomi som kjører de eldste bilene.

Må kutte jobber

Samtidig som dette skjer, faller dieselsalget i store deler av Europa. Ett eksempel er Storbritannia. Med rundt 2,5 millioner personbiler i årlig salg er de det nest største markedet i Europa, bare slått av Tyskland. Her faller dieselsalget kraftig, bare i mars var det ned med 37 prosent.

Det går særlig hardt ut over produsentene som har stor dieselandel av salget sitt. Land Rover er blant de som har fått merke det. Hittil i år har salget i hjemmemarkedet gått ned med 20 prosent. Det gjør at eierselskapet Jaguar Land Rover kutter hele 1.000 stillinger ved fabrikken i Solihull, utenfor Birmingham.

Dieselbilene er i hardt vær, nå faller også salget kraftig. Foto: Scanpix

Store endringer i Norge

– Dieselmotoren har virkelig havnet i "skammekroken" de siste årene, og utviklingen har gått fort. For bilprodusentene er dette naturligvis en hodepine. Å utvikle nye biler koster svært mye penger og krever planlegging over flere år. Da er det ikke enkelt å snu seg kjapt. Særlig gjelder det merkene som har stor dieselandel, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Også her hjemme merkes det godt. Bilsalget har endret seg voldsomt de siste årene:

– I april var dieselandelen nede i under 20 prosent. Elbilene og hybridene er de store vinnerne nå. Og de merkene som ikke kan tilby elektrifiserte drivlinjer har det tungt. Ett eksempel: Vi må helt ned på 13. plass blant de mest solgte personbilene så langt i år for å finne en bil som hverken er elbil eller hybrid: Nemlig Skoda Octavia. Og den sliter i konkurransen, så langt i år er Octavia-salget ned med over 25 prosent, forteller Benny.

