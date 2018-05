Yahoo! skriver at Andres Iniesta er Pep Guardiolas foretrukne valg som assistenttrener dersom Mikel Arteta forlater klubben for å ta over Arsenal. Guardiola ser for seg en rolle som spillende assistent for Iniesta.

West Brom har rykket ned, og det er rimelig å anta at klubben må selge Jonny Evans. Daily Mail skriver at Leicester ønsker å hente midtstopperen, men et høyt agenthonorar kan bli et hinder.

Joe Hart har interessenter i både Wolverhampton og Southampton, skriver Mirror.

Southampton forbereder også et bud på Middlesbrough-forsvarer Ben Gibson, skriver The Sun.

Bayern München ønsker å hente Bayer Leverkusens meget talentfull Leon Bailey. ESPN skriver at storklubben vil legge inn et bud på rundt 575 millioner kroner.

Mirror siterer Le10 Sport som hevder at Manchester United er svært nær en signering av Monaco-back Djibril Sidibé.

Wayne Rooney vurderer for øyeblikket om han skal signere for MLS-klubben DC United. Daily Mail skriver at spissen har et åpent tilbud om å returnere til Everton som trener.

London Evening Standard skriver at tidligere Manchester City-manager Manuel Pellegrini er favoritt til den ledige jobben som manager for West Ham.

Samtidig skriver The Sun at den avtroppende West Ham-manageren David Moyes er ønsket av Stoke.