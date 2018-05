Mange tusen har samlet seg i Windsor i England, og i dag er den store dagen alle har ventet på: Den amerikanske Hollywood-stjerna Meghan Markle (36) skal få sin prins Harry (33).

Det eneste vi vet sikkert er at gjestelista er lang – men det er strengt hemmelig hvem som er invitert til bryllupet. Nå har sannhetens time imidlertid kommet, når gjestene strømmer til St George's Chapel i Windsor Castle.

Det er sagt at 600 personer er invitert til bryllupet.

Superstjernene ankommer

Og det skal ikke stå på de store navnene i dag. Superstjerneparet David og Victoria Beckham er på plass, kledd i elegant sort og mørkeblått.

David og Victoria Beckham ankom bryllupet lørdag formiddag. Foto: Toby Melville Victoria Beckham og David Beckham. r Foto: Gareth Fuller

Den tidligere fotballstjernen David Beckham. Foto: Gareth Fuller

De fant veien inn i St Georges Chapel, der de klemte flere av de andre oppmøtte. Der møtte de også et annet superstjernepar, nemlig George Clooney og Amal Clooney.

Amal Clooney og George Clooney. Foto: Gareth Fuller George Clooney og Amal Clooney, kledd opp i stilfullt gult og grått. Foto: Toby Melville

Gorge stilte i lysegrå dress, mens Amal hadde gul kjole og hatt. Clooneys slips og lommetørkle matchet ektefellens gule antrekk.

En av de første som dukket opp, var prins Harrys nære venn, sangeren James Blunt.

Sangeren James Blunt ankom bryllupet lørdag formiddag. REUTERS/Toby Melville/Pool Foto: Toby Melville Harrys onkel Charles Spencer ankom bryllupet. AFP PHOTO / POOL / Odd ANDERSEN Foto: Odd Andersen Idris Elba og forloveden Sabrina Dhowre ankom Windsor Castle. Foto: Odd Andersen

Og som ventet kom det flere kjente TV-personligheter.

Både skuespilleren Idris Elba og talkshowdronningen Oprah Windfrey er på plass.

Opra Winfrey ankom bryllupet i en rosa kjole lørdag formiddag. Foto: Ian West

Også prins Harrys ekskjæreste, Chelsy Davy, ankom bryllupet. Hun hadde et av- og på-forhold med prinsen fra 2004 til 2011.

Harrys ekskjæreste, Chelsy Davy, ankom bryllupet. Pool via REUTERS Foto: Pool

Minste prinsen blir hjemme

Den britiske kongefamilien vil selvsagt være til stede, og William og Kates prins George (4) og prinsesse Charlotte (3) vil være brudesvenn og brudepike. Den lille prinsen Louis, som ble født i april, skal imidlertid ikke være med i bryllupet, melder CNN.

Flere fra Dianas familie vil også komme. Deriblant Harrys onkel, Charles Spencer, og Dianas to søstre, Sarah McCorquodale og Jane Fellowes.

Pippa Middleton og ektemannen James Matthews ankommer bryllupet. Odd ANDERSEN/Pool via REUTERS Foto: Pool

Av parets kjendisvenner er det ventet at en god del av skuespillerne fra Suits, serien Meghan Markle er aller mest kjent for, vil møte opp. Det er også snakket om at Elton John kan dukke opp, samt David og Victoria Beckham. Også skuespillerene Priyanka Chopra og Janina Gavankar er ventet å komme.

I tillegg blir det spennende å se hvor mange fra Spice Girls som kommer, i tillegg til Victoria Beckham. Britiske medier melder at det kanskje bare blir Geri Horner og Emma Bunton.