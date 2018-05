Fredag morgen amerikansk tid begynte en elev ved Santa Fe High School nær Galveston i Texas å skyte i et klasserom.

I tillegg til å ha med seg flere våpen, var det utplassert flere eksplosiver på skolen.

Ti personer – ni elever og en lærer – er bekreftet omkommet. I tillegg er ti andre personer skadd.

Det er 17 år gamle Dimitrios Pagourtzis som er mistenkt for skytingen, og også en annen elev er pågrepet.

Under frakken

Eleven beskrives som stille og rolig, en gutt som likte å spille videospill og som ofte var iført i en svart frakk og svarte boots på skolen.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Politiet opplyser fredag at han skal ha skjult våpnene under frakken da han ankom skolen fredag morgen. Han var bevæpnet med en hagle og en pistol.

Ifølge Texas-guvernør Greg Abbott skal ikke Pagourtzis ha eid egne våpen, men brukt farens våpen under skoleskytingen.

På den mistenktes Facebook-profil, som nå skal være fjernet, kunne man se bilder av at han hadde en t-skjorte der det sto «Born to kill», altså født for å drepe.

Fotballspiller

17-åringen spilte amerikansk fotball, og var aktiv i en dansegruppe knyttet til kirken han gikk til.

– Han er en stille gutt, sa presten ved den gresk-ortodokse kirken han var tilknyttet.

– Jeg ville aldri trodd at han kunne gjøre noe som dette, sier han.

Michael Farina (17), som nyhetsbyrået har snakket med, var venn av den mistenkte. De to har vokst opp sammen og spilt mye videospill opp gjennom årene.

– Han er en type som aldri kommer i noe trøbbel, dette kom helt overraskende på oss alle, sier han.

Familien til den pågrepne 17-åringen har foreløpig ikke villet uttale seg om saken.