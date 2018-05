– Vi er her for å nyte livet, den gode stemningen og folkelivet. Og for å ha det gøy, sier Hilde Rossing (49) fra Moss.

– Pomp og prakt! stemmer Irene Prestegård (59) i.

Dette er tredje gangen de to venninnene fra Moss reiser sammen for å se kongelig bryllup i Europa. I 2011 var de i London for å se prins William få sin Kate, og i 2014 bar turen til Stockholm for å se det svenske kronprinsparet gifte seg.

Nå er de midt i folkehavet i Windsor, kvelden før årets største kongelige begivenhet i England.

– Det er litt for spesielt interesserte dette?

– Hehe, ja, men folk rundt oss synes det er veldig morsomt det vi driver med, sier Prestegård og ler.

– Spesielt i år

Til tross for flere bryllup bak seg, er begge de to damene enige om at årets bryllup skiller seg ut. En av de mest åpenbare årsakene er at bruden er en amerikansk skuespiller.

– De bryter mange tradisjoner. Dette bryllupet er utradisjonelt både i forhold til gjestene, maten og til og med bryllupskaken, sier Prestegård, og refererer til at paret har valgt å ikke servere fruktkake, som tradisjonelt alltid serveres i kongelige, britiske bryllup.

Brudgommen selv er også en av årsakene til at bryllupet skiller seg fra andre kongelige bryllup. Prins Harry har ikke en like plettfri bakgrunn som andre i kongefamilien, og var i tenårene kjent for sin utagerende og tidvis provoserende oppførsel.

– Jeg liker den rampete siden av Harry. Han gjør ting litt utradisjonelt, sier Rossing.

– Jeg synes det er fantastisk at Harry har funnet seg en amerikansk dame, og at det er akkurat den dama han har funnet, sier Prestegård.

Lørdag skal de to damene kle seg i lange kjoler og tiaraer, og de gleder seg til å følge bryllupet.

– Vi håper å få se paret i åpen hestevogn gjennom byen, sier de.

Havnet tilfeldigvis i bryllup

Men ikke alle turistene i Windsor er like forberedte som venninnene fra Moss. I de travle gatene havnet familien Gujord fra Trøndelag ved en tilfeldighet i begivenhetenes sentrum.

PLUTSELIG BRYLLUP: Den norske familien besøker slektninger i England, og var ikke forberedt på den store folkefesten som møtte dem. Foto: Tor Henning Flaatten/TV 2

– Vi er her for å besøke slektninger. Så vi bestilte før kongeparet, sier John Bjarne Gujord og ler.

Verken han eller resten av familien er særlig oppdatert på den britiske kongefamilien, men synes det er gøy å se folkelivet.

– Jeg har aldri vært i England før en gang, så jeg synes det er veldig gøy å se så mye folk. Det er gøy å se alle husene som er pyntet, sier Maren Klette.

Fredag kveld begynner det å tetne seg til med folk i Windsor sentrum. Det er ventet mer enn 100.000 besøkende i den lille byen utenfor London for å følge lørdagens bryllup.

