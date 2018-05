Dansken fikk seg en smell etter en duell med Lillestrøm-stopper Marius Amundsen midtveis i 1.omgang i 3-0-seieren på Lerkendal 16.mai.

Bendtner scoret Rosenborgs første mål i seieren før han måtte forlate banen med skade i andre omgang.

​Se høydepunkter fra kampen i Sportsnyhetene øverst!

Rosenborg bekrefter at angriperen har gjennomført en MR-undersøkelse av skaden. Resultatene var oppløftende.

– Fredag ettermiddag tok Bendtner en MR-undersøkelse som viste at det kun er snakk om en liten støtskade. Det betyr at Bendtner trener som normalt lørdag, skriver Rosenborg på sin hjemmeside.

Etter kampen røpet Bendtner til pressen at han ikke fryktet at VM ville ryke.

– Med tanke på de ting som skjer fremover med VM, så er det ingen grunn til å ta noen sjanser, sa Nicklas Bendtner etter kampen til Adresseavisen.

Med i Danmarks bruttotropp til VM

Den 30 år gamle angriperen ble mandag tatt ut i Danmarks bruttotropp på 35 spillere til VM. Senere vil Danmarks landslagstrener Åge Hareide kutte ned troppen til 23 spillere.

Bendtner har tidligere deltatt i to sluttspill med Danmark, VM i 2010 og EM i 2012. I VM for åtte år siden scoret han ett mål, men han to år senere scoret to mål i EM.

VM i Russland starter 14. juni i Russland. Danmarks første kamp i årets VM er mot Peru 16. juni. Åge Hareides menn møter også Australia og Frankrike i gruppe C i VM.

​