Dagen før det kongelige bryllupet ankom Meghan Markle og Doria Ragland hotellet der de skal tilbringe den siste natten før bryllupet.

Til lokale medier sier den vordende bruden at hun føler seg «herlig».

Tidligere samme dag var Meghan og moren på besøk hos dronning Elizabeth. Det var første gang Ragland møtte dronningen.

Prins Harry og prins William hilste på den begeistrede folkemengden noen timer før Meghan og moren ankom hotellet.

Opplevde rasisme

Det finnes få bilder av Doria Ragland og datteren fra tidligere. Ragland bor i Los Angeles, hvor hun jobber som sosialarbeider og yogainstruktør.

HILSER: Her hilser Doria Ragland for første gang på pressen. Foto: Steve Parsons / REUTERS

Meghans foreldre ble skilt da datteren var bare seks år gammel, og hun har tidligere fortalt hvor vanskelig det til tider kunne være å vokse opp med en hvit far og en afro-amerikansk mor. Hun har blant annet fortalt om hendelser hvor moren feilaktig har blitt tatt for å være barnepiken hennes, og at hun har opplevd rasistiske utsagn mot moren under oppveksten.

– Jeg var hjemme i Los Angeles på skoleferie da moren min ble kalt «N»-ordet. Vi forlot en konsert og en annen bilist mente hun ikke kjørte fort nok ut fra parkeringsplassen, fortalte Meghan til Elle Magasine.

Ragland skal ha møtt sin kommende svigersønn for første gang under en kamp i Toronto i oktober 2017.

Trakk seg fra bryllupet

Det har vært mye fram og tilbake om faren til Meghan kommer til å dukke opp i bryllupet eller ikke. Thomas Markle (73) trakk seg først fra bryllupet fordi han ikke ønsket å ydmyke datteren etter det ble kjent at han hadde samarbeidet med en paparazzi-fotograf.

Markle fortalte senere at han er i påvente av en hjerteoperasjon, og ikke kunne gjennomføre den lange flyturen fra USA til London. Etter det kom det spekulasjoner om at moren skulle følge Meghan til alteret.

Fredag morgen, kun én dag før bryllupet, opplyste derimot Kensington Palace i en pressemelding om at Meghan skal følges til alteret av sin kommende svigerfar, kronprins Charles.

«Ms. Meghan Markle har spurt Hans Kongelige Høyhet prinsen av Wales om å følge henne ned kirkegulvet i St. George's Chapel på hennes bryllupsdag. Prinsen av Wales er glad for å kunne ønske Ms. Markle velkommen inn i kongefamilien på denne måten», skriver Kensington Palace.