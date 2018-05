I en ellevill finale, proppfull av talent, var det altså 13 år gamle Tuva Lutro fra Odda som stakk av med seieren.

– Det er så mye glede i hele kroppen. Jeg skjelver, sier den blide jenta til TV 2 rett etter at seieren var et faktum.

– Det har vært helt supert. Hele Norske talenter har vært et stort eventyr, og jeg har nytt hvert eneste sekund.

Hun fikk gullknappen av dommer Mia Gundersen allerede på audition, og det var en stolt Mentor-Mia som kunne se at sin gullfinalist stakk av med seieren.

– Jeg er så stolt og glad for at jeg fikk lov til å gi gullknappen til Tuva. At hun vant i dag – fy søren så stolt jeg er, sier Mia Gundersen.

Sangfuglen stikker av med premien på 500.000 kroner, og har målet klart for fremtiden.

– Jeg skal skrike og gaule resten av livet jeg, sa 13-åringen med et kjempestort smil.

Gikk viralt

Til tross for sin unge alder er Tuva allerede en erfaren sanger. I en alder av elleve ga hun ut sin første singel, og året etter sang hun for kongeparet.

I forbindelse med en 17. mai-feiring hjemme i Odda fremførte hun «I Will Always Love You» for et tårevått publikum.

Opptredenen ble fanget på kamera, og i skrivende stund har videoen over 300.000 visninger på Facebook.

I semifinalen sa hun at det ville bety alt å vinne Norske talenter.

– Det hadde betydd alt. Jeg aner ikke hvordan jeg hadde taklet det. Jeg hadde hvert fall begynt å gråte. Å vinne er jo egentlig målet når man melder seg på en så stor konkurranse, sier hun og smiler lurt.

Fra ballett til sjømannssanger

13 år gamle Joakim Visnes startet showet med en rørende dans. En dans han dedikerte til sin største fan - mamma.

Dommerne elsket opptredenen.

– I dag var du Billy Elliot, utbrøt Bjarne Brøndbo.

Kjæresteparet Marie (16) og Maria (17) i duoen «Mellow» fremførte Queens udødelige klassier «Bohemian Rhapsody» på sin helt spesielle måte.

– Dere er en nydelig bukett, sa dommer Janne Formoe etter sangen.

Barbeinte på scenen, med kosedyrpapegøyer og sjømannsdrakter, sang Bergen Shantykor av full hals. Og da Solveig Kloppen så den skamløse flørtingen fra sjømannslua til solisten, klarte hun ikke å dy seg.

Historiefortelleren Emil Bjørnstad (30) dykket ned i sin egen fortid og fortale historien om da mamma fikk ny kjæreste. En fortelling som både rørte publikum, og fikk de til å skrattle!

Sangfuglen Tuva Lutro fra Odda hadde valgt en av de vanskeligste sangene som finnes: «I will always love you». En sang hun behersket til gangs! Dommerne kunne ikke få roset det unge talentet nok.

Da Steinar Refsdal (33) og Cyrena Drusine (35) gikk på scenen, dampet det av forventninger. Og kjæresteparet skuffet ikke med sin brennheite tango.

«Kubegutten» Rune Carlsen (43) har fått hele Norge i kubefeber. Tidligere har han løst Rubiks kube raskere enn det blotte øyet.

I dag lot han 24 i publikum blande kubene etter beste evne, før han satt de sammen på scenen til et helt spesielt bilde.

21 år gamle Iann Mrimba rappet seg direkte til semifinalen da han fikk gullknappen tidligere i sesongen.

I kveld fremførte han sin egen låt «Freaky» – sammen med kjæresten på scenen.

Oddbjørn By (36) er nok deltakeren som husker kveldens finale best. Hukommelsesgeniet er kjent for å huske nesten alt - men denne gangen spilte den utrolige klisterhjernen ikke helt på lag.

Sofie Frost har imponert denne sesongen med sine sterke tekster. I finalen fremførte hun sin egen tekst om 22. juli - en tekst hun aldri har fremført uten å felle en tåre.

Nest sist ut var dansegruppa 5torytellers. De fem maskerte danserne, fra Oslo og Sunnmøre, imponerte dommerne nok en gang.

Vetle Tveiten Hoslemo (14) fikk æren av å runde av finalen med sitt kved, «Håvard Heddi». Med seg på scenen hadde han et band som rocket opp det tradisjonsrike kvedet.