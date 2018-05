ØIF Arendal – Elverum 33-29:

Elverum vant den første sluttspillfinalen mot Arendal, men i fredagens andre finale viste hjemmelaget ingen nåde.

ØIF Arendal vant 33-29 i fredagens kamp og dermed må det en tredje finale til for å kåre en sluttspillmester i 2018.

​Se jubelscenene til Arendal-spillerne etter seieren øverst!

– Dette var strålende levert av Arendal, sa Bredeli etter kampen.

Elverum har vunnet seks sluttspillfinaler på rad, og jakter på sin sjuende strake.

Sondre Paulsen ble Arendals toppscorer med ni scoringer i fredagens kamp.

– Det var deilig. Det var et vanvittig trøkk. I fjor tapte vi med ett etter ekstraomganger, og det var sinnsykt viktig for oss å få en tredje finale, sa han til TV 2 Sporten etter kampen.

– Vi er på offensiven og sjokkerte Elverum litt. Nå har Elverum egentlig presset på seg, mente han.

Den tredje og avgjørende finalen spilles i Elverum på tirsdag, og sendes på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo.

– Dette var vanskelig. Det var veldig bra trykk i hallen. Kampen sto og vippet, og så gjorde de noen gode prestasjoner da det skulle avgjøres. Da løftet taket, sa Elverum-trener Mikael Appelgren til TV 2.



Elverum startet best

Elverum to kommandoen fra start og ledet 8-6 etter 15 minutters spill.

ØIF slo imidlertid tilbake og utlignet til 8-8 noen minutter senere etter en god periode.

Så våknet ØIF virkelig. De vant de avgjørende duellene, stilte inn siktet og tok ledelsen 12-8.

– Arendal går på vannet for øyeblikket, mens Elverum bommet på alt, sa TV 2-kommentator Harald Bredeli etter hjemmelagets snuoperasjon.

Arendal snudde kampen

Men det tok ikke lang tid før Elverum fikk skuddene til å sitte. Favorittene hentet igjen ledelsen og utlignet til 12-12 etter 24 minutters spill.

– Den rører på seg denne kampen her, mente Bredeli.

Arendal hadde mer krutt på laget. For to minutter senere scoret laget to kjappe, og tok ledelsen 15-12. Til pause ledet hjemmelaget noe overraskende 17-14.

– Elverum fikk en kanon start på kampen, men da Arendal fikk orden på forsvarspillet sitt reiste de seg mesterlig, mente TV 2-ekspert Bent Svele.

Nektet å gi opp

Etter pause fortsatte Arendal sine herjinger og økte ledelsen til 19-16.

Elverum hadde imidlertid på ingen måte gitt opp. Forhåndsfavorittene reduserte først til 21-20, før de utlignet til 21-21 da kampuret viste 43 minutter.

Lagene fulgte hverandre til 24-24 og 25-25. Med åtte minutter igjen å spille snudde Elverum til 27-26-ledelse. Igjen svarte hjemmelaget og utlignet til 27-27 før de tok ledelsen 28-27.

Avslutningen på kampen ble en thriller. Elverum utlignet til 28-28 med fire minutter igjen å spille av kampen. Med to minutter igjen ledet Arendal 31-28.

Ti slutt vant ØIF Arendal kampen 33-29 og sikret seg dermed en tredje finale.