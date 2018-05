«Fy, fy, fy, fy, streikebryteri!».

Slagordet ble ropt foran inngangen NRKs hovedkontor på Marienlyst i Oslo fredag ettermiddag. Der hadde streikende NRK-ansatte møtt opp til en demonstrasjon som sier at ble utløst av et «spontant sinne».

Etter gårsdagens 17. mai-sending på NRK, er de overbeviste som at statskanalen har begått streikebryteri for å få sendingen på lufta.

– Det gjør folk enda mer frustrert, og det blir vanskeligere å komme tilbake til jobb på en fornuftig måte. Vi skal jobe sammen etterpå. Dette er ikke bare brudd på streikereglene, men også en veldig uklok personalpolitikk, sier Richard Aune, som leder Norsk Journalistlags forhandlingsutvalg i NRK.

Klar beskjed fra Håkonsen

Fredagens demonstrasjon ble ledet av streikeleder og Dagsrevy-anker Jarle Roheim Håkonsen.

Etter appellene foran TV-huset på Marienlyst, gikk demonstrasjonstoget videre til bygningen som huser kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksens kontor.

Med en ropert i hånd, dro Håkonsen i gang med å rope kringkastingssjefens navn. De ville ha Eriksen ut for å møte demonstrantene, men han dukket ikke opp. Det vites ei heller om kringkastingssjefen var på kontoret.

Håkonsen kom imidlertid med en klar melding til NRK-ledelsen.

– Sårene etter streikebryteri vil vare mye lenger enn denne streiken. Det skal man ha klart for seg, sa han.

Krever liste fra de streikende

Det er det såkalte delegasjonsprinsippet som skaper uenighet mellom partene. Det handler om at toppledelsen i NRK kan gå inn og ta over ansattes oppgaver.

– Men dette er det ikke ledelsen som står bak. Sendingen på 17. mai kunne ikke blitt sendt om ikke kringkastingssjefen eller hans direktører styrte spesialfunksjonene. Det tviler jeg på at de har kompetanse til, sier Richard Aune.

Juridisk direktør i NRK, Olav Nyhus, avviser påstandene om streikbryteri.

– Ledere kan utføre det arbeidet som de har delegert til sine medarbeidere, også på lavere nivåer, sier Nyhus.

NRK-ledelsen ber streikeledelsen om å lage en liste over det de mener er tilfeller av streikebryteri.

– Vi vil gjerne gjennomgå en slik liste for å se om det er grunnlag for påstandene. Så langt har det ikke kommet frem noe som vi mener gir grunnlag for å hevde at dette er streikebryteri, sier Nyhus.