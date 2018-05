​Mark Dempsey er ferdig i Start.

Det bekrefter Kristiansand-klubben på sine hjemmesider fredag kveld.

Briten ble ansatt som Start-trener så sent som 1. desember ifjor, men forlater nå klubben etter snaue seks måneder.

Etter det TV 2 Sporten får opplyst kom avgjørelsen etter hektisk møtevirksomhet på Sør Arena fredag kveld. Partene skilles som venner og etter gjensidig enighet.

– Etter lange, åpne og ærlige diskusjoner med Mark har vi kommer til enighet om å avslutte samarbeidet. Det er med tungt hjerte. Vi har hatt samtaler de siste dagene og konkluderte idag med at vi går hver vår vei, sier Tor Kristian Karlsen, sportslig leder i Start, til klubbens nettside.

– Jeg er skuffet

Årsaken til at partene skiller lag er den svake sesongstarten gultrøyene har levert i Eliteserien.

– Jeg er skuffet. Men en fotballtrener blir alltid målt på resultatene, og resultatene har ikke vært gode nok. Jeg forstår hvorfor det må bli slik. Det er ikke det jeg ønsket, men vi må gjøre det vi tror er best for klubben. Jeg er glad for at jeg har fått muligheten til å være trener for en så flott klubb, men lei meg for at vi ikke har klart å gi supporterne de resultatene de ønsket. Men jeg er sikker på at resultatene vil komme etterhvert, sier Mark Dempsey i en pressemelding.

– Jeg så i byen i går (på 17.mai) hvordan jeg og spillerne ble tatt i mot. Denne byen fortjener et fotballag å være stolt av, og det har vi ikke klart å gi dem. Jeg håper virkelig at de får det, sier den avgåtte Start-treneren.

Start ligger helt sist i Eliteserien med kun én seier, én uavgjort og åtte tap etter sesongens ti første kamper.

– Det er tungt for oss alle. Vi har jobbet veldig nært i snart et halvt år, jeg tror aldri jeg har jobbet så godt med en hovedtrener før. Mark etterlater seg et uslettelig inntrykk, han har gitt energi til byen, supporterne og oss hver dag. Han har stått rakt gjennom den tøffe perioden vi er inne i. Det er en veldig trist dag, jeg ser på Mark som en venn. Jeg skulle så gjerne sett at dette fungerte, men sånn ble det dessverre ikke, sier Karlsen.

TV 2-ekspert overrasket

TV 2-ekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen innrømmer at fredagens nyhet kom overraskende.

– Jeg tror de fleste hadde stor tro på at Mark Dempsey ville få dette til i Start. Han har vist gode resultater i Molde, i svenske Djurgården og hadde en stor stjerne blant spillerne i FK Haugesund. Det var mye begeistring og positivitet da Dempsey ble hentet som ny trener, poengterer Jesper Mathisen overfor TV 2 Sporten.

– Men så har denne sesongen vært veldig skuffende, ikke bare for Mark Dempsey. Mange spillere har ikke vært i nærheten av å ha levert som forventet, sier eksperten.

OVERRASKET: TV 2-ekspert og tidligere Start-spiller Jesper Mathisen. Foto: Schrøder, Tor Erik

Start har tapt fire strake kamper i Eliteserien.

– Spesielt de to siste kampene, mot Brann og Sarpsborg, så har det sett veldig tafatt ut. Mark Dempsey var tafatt i intervjuene etterpå, og det en tydelig frustrert trener som uttalte seg. Han famlet og fant ikke noen god forklaring på spillernes prestasjoner, mener Mathisen.

– Trist at han ikke fikk det til

Mathisen synes det er trist at engelskmannen ikke fikk det til i den nyopprykkede Eliteserie-klubben.

– Jeg personlig trodde Mark Dempsey og Start ville være en god match. Men jeg er helt sikker på at Dempsey vil bidra igjen der han ender opp neste gang, sier han.

Nå må Start med sportsdirektør Tor-Kristian Karlsen i spissen ut på trenerjakt.

– En assistenttrener vil nok overta midlertidig, men jeg tror nok Tor-Kristian Karlsen allerede nå er i gang med jobben og undersøker navn som kan være aktuelle som nye trener, sier Mathisen.