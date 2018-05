Onsdag fortalte TV 2 at kisten med Tomas Fribergs (35) avdøde far, Øyvind Fredriksen, etter en feil, hadde havnet i Gdansk i Polen i stedet for Mandal, der den egentlig skulle.

Ikke bare ble den sendt til Polen, den ble også begravet der.

– Vi har sagt hele veien at vi har fått høre at pappa ble begravet. Nå har jeg fått bekreftet fra sikre kilder, som har vært til stede i begravelsen, at han ble gravlagt i kisten som han ble sendt i fra Norge, sier Tomas Friberg til TV 2.

35-åringen har snakket med et nært familiemedlem fra den polske familien, som nå har måttet gjennomføre to begravelser. Han sier til TV 2 at de er i sjokk og sorg, akkurat som familien i Norge er.

– Jeg fikk beskjed om at det var noen som hadde opplevd det mest tragiske de kunne oppleve. De hadde måttet gå gjennom to begravelser, og i tillegg en første hvor feil mann ble begravet, forteller Friberg.

To begravelser

TV 2s reporter i Polen forteller at saken har vekket stor oppmerksomhet også der.

Den polske familien trodde de begravet sitt familiemedlem, før det viste seg at det var norske Øyvind Fredriksen som hadde blitt gravlagt i stedet. Dermed måtte de ikke lenge etter gå gjennom en ny begravelse for sitt familiemedlem.

Familien i Polen ønsker ikke å stille til intervju, men den lokale presten i bygden sier at familien er dypt rystet over det som har skjedd.

Katolsk seremoni

Friberg har blitt fortalt at faren har blitt begravet i en katolsk seremoni.

– Det vi har fått bekreftet er at normalt sett, når man har en slik begravelse, ville kistelokket vært åpent, men det var det ikke i dette tilfellet, sier han, og legger til:

– Men vi har fått bekreftet at han ble begravet i den kisten han kom i fra Norge, og sunket ned i jorden i en by som ligger cirka 80 mil sør for Gdansk.

35-åringen sier at han har fått fortalt at den polske familien fikk sjokk, da de like etter å ha gjennomført den første begravelsen, fikk beskjed om at de hadde begravet feil mann.

– Man kan prøve å sette seg inn i hvordan det ville være, jeg tror ikke selv jeg hadde klart å leve med tanken etter på, sier han, og forteller at de to involverte familiene har hverandre i tankene.

– Vi synes det er grusomt begge veier, sier han.

Leverer søknad

Fredag har det vært et møte hvor en representant fra SAS, polske og norske myndigheter har deltatt.

– Det som aldri skulle skje, skjedde faktisk, og nå gjør vi det vi kan for å bringe kisten tilbake. Den polske familien har jo fått sin, men den norske har dessverre ikke det ennå, sier kommunikasjonsdirekør i SAS, Knut Morten Johansen, til TV 2.

Resultatet etter fredagens møte er ifølge SAS at det er sendt en formell søknad til polske myndigheter om å heve kisten med faren til Tomas Friberg​

– Det er nå et byråkratisk arbeid som skal sluttføres, og når det er på plass skal det ikke ta lang tid før vi får den i hende, og kan frakte den til Norge og bestemmelsesstedet, hvor den skulle for litt over en uke siden, sier Johansen.

På denne gravplassen er Øyvind Fredriksen blitt begravet i en katolsk seremoni. Foto: TV 2

Friberg har ikke tro på at det er så sikkert at kisten kommer tilbake så raskt som SAS gir uttrykk for.

– Foreløpig ikke, for jeg er informert fra ambassaden om at konsulen selv skal levere søknaden personlig til de polske myndighetene på mandag eller tirsdag neste uke. Det vil si at søknaden er ikke helt ferdig enda, den er ikke levert, sier Friberg.

– De vet ingenting om behandlingstid, og vi lever fortsatt i uvisshet, legger han til.

Ukjent feil

Det er fortsatt uklart hvor og hvordan feilen har skjedd, om det er i Oslo eller i Polen, sier Friberg, som føler at familien har måttet ta saken i egne hender.

– Det kommer ut i media at vi er blitt godt informert, men all informasjonen vi har fått har vi omtrent måttet innhente selv. Jeg hadde ikke gjort dette hvis det ikke var for at jeg hadde tro på at vi kan få det til. Vi ser at det er en kamp å kjempe for å få det til, men vi har ikke gitt opp, sier han.

– Hvordan opplever dere dette?

– Det begynner å tære på, det begynner å bli uutholdelig. Det går utover nattesøvnen å leve i uvissheten. En tung tid har blitt til en enda tyngre tid, og til en enda tyngre tid for familien. Jeg tror ikke noen kan sette seg inn i hvor vondt det egentlig er.