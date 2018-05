Det bekrefter Stoke på sine hjemmesider fredag.

– Stoke City kan bekrefte at Paul Lambert har forlatt stillingen som manager etter gjensidig enighet, skriver Stoke i en pressemelding.

Stoke rykket denne sesongen ned fra Premier League etter ti strake sesonger i den øverste divisjonen.

– Klubben vil takke Paul for arbeidet han har gjort for klubben de siste månedene og vil ønske ham alt det beste for fremtiden. Selv om han ikke klarte å redde plassen for oss i Premier League, viste han vilje, profesjonalitet og dedikasjon til klubben, skriver Stoke.

– Paul vil benytte anledningen til å takke styret, spillerne og støtteapparatet for muligheten og for støtten. Han vil også takke fansen for deres støtte. Nå ser han frem til en ny utfordring, og ønsker Stoke alt det beste neste sesong, heter det videre i uttalelsen fra Stoke.

Stoke har allerede startet jakten å Paul Lamberts erstatter.

– Klubben vil ha en erstatter på plass så raskt som mulig for å manageren god til å forberede seg til utfordringen som venter i Championship i sesongen 2018/2019. Klubben vil ikke kommentere trenerjakten ytterligere på dette tidspunktet, opplyser Stoke.

Paul Lambert ble hentet til Stoke i januar for å forsøke å redde klubben fra nedrykk. Det lyktes han altså ikke med.

48-åringen, som har trent både Norwich og Aston Villa i engelsk fotballs øverste divisjon, overtok etter at Mark Hughes fikk sparken i Stoke.

– Paul imponerte oss ved sin kunnskap om vår tropp, og har en klar plan for hvordan han skal forbedre resultatene våre, sa klubbens styreformann Peter Coates da Lambert ble ansatt.

Lambert rykket opp to divisjoner og tok Norwich til Premier League i 2011, for så å overta Aston Villa. Der ble han værende 2,5 sesong, før han fikk sparken i februar 2015. Siden den tid har han også vært manager for Blackburn og Wolverhampton på nivå to. Sistnevnte jobb forlot han i fjor sommer etter å ha endt på 15. plass i Championship.