Kampen starter noen få timer etter at Storbritannia har markert prinse-bryllupet.

På pressekonferansen foran FA-cupfinalen måtte José Mourinho nok en gang svare på kritiske spørsmål om spillestil. Gjennom hele sesongen har Manchester United fått kritikk for å ikke ha vært offensive nok.

– Jeg skjønner ikke så mye av alt dette maset om underholdning. Synes du 6-0 er underholdning? Det gjør ikke jeg. Jeg mener underholdning er følelser til det siste og et jevnt resultat der alle på tribunen sitter på plassene til kampen er slutt, sa Mourinho.

Portugiseren har en svært god statistikk i sine finaler som klubbtrener. Siden han ledet Porto til UEFA-cuptroféet i 2003 kan Mourinho skryte av å ha vuinnet 12 av 14 cupfinaler.

Bryr seg ikke om statistikken

Det er imidlertid en statistikk Manchester United-sjefen ikke bryr seg nevneverdig om.

– Vinnermentalitet handler ikke om statistikk i finaler. Historien har lite og ingenting å si for morgendagen. Der blir det 11 mot 11 og alle skal gi sitt beste, slo han fast.

Mourinho ville verken bekrefte eller avkrefte om toppscorer Romelu Lukaku rekker FA-cupfinalen mot Chelsea.

– Vi får vente og se helt opp mot kampen angående Lukaku, vi bestemmer oss i siste øyeblikk. Jeg vil ikke lyve og si at han ikke spiller, og så spiller han, sa Mourinho på fredagens pressekonferanse.

Lukaku har ikke spilt kamp siden 29. april.

Anthony Martial er friskmeldt etter sine kneproblemer. De gjorde at han var uaktuell mot Watford i ligaavslutningen søndag i forrige uke.

​Rolig

Han tok med seg United-troppen til London allerede onsdag.

– Vi skal jo ikke se hverandre på et par måneder, noen skal på ferie, andre oppleve VM-drømmen. I morgen er det farvel. Vi har det fint her, og takk til Watford som lar oss bruke treningsanlegget. Her er alt rolig og avbalansert, sa Mourinho.

Chelsea-manager Antonio Conte spår en jevnspilt finale.

– Det vil bli en taktisk kamp, men det viktigste for oss er å vinne, sa italieneren på sin pressekonferanse.

– Vi har muligheten til å vinne nok et trofé og det vil være en stort både for spillerne, fansen og klubben om vi vinner FA-cupen, fortsatte Conte, som igjen fikk spørsmål om sin fremtid som Chelsea-sjef.

– Jeg har en kontrakt med klubben som jeg forholder meg til, mente han.

Minnes Wilkins

Enken etter Ray Wilkins, med en spillerfortid både i Chelsea og Manchester United, skal dele ut trofeet etter kampen lørdag.

– Det blir svært følelsesladd for henne og sønnene. Jeg tror Ray sitter og ser ned og gleder seg, sa Mourinho.

Nevnte Wilkins døde brått i begynnelsen av april etter å ha blitt rammet av hjertestans. Han ble 61 år gammel.

Dette er de ti siste vinnerne av FA-cupen:

2017: Arsenal

2016: Manchester United

2015: Arsenal

2014: Arsenal

2013: Wigan

2012: Chelsea

2011: Manchester City

2010: Chelsea

2009: Chelsea

2008: Portsmouth

