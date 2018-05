– Det er en tragisk hendelse, sa Thomas Friberg til TV 2 onsdag.

Da fortalte vi at kisten med hans avdøde far ble feilsendt på vei fra Tromsø. Kisten skulle til Kristiansand, men havnet i Gdansk i Polen på grunn av en serie av misforståelser og feil.

Nå kan TV 2 avsløre at den feilsendte kisten med Tomas Fribergs far ikke bare ble feilsendt, men også ble begravet på en gravplass i Gdansk-området.

Gravla feil person

En polsk familie har dermed gravlagt en norsk mann de etter all sannsynlighet aldri har møtt, Tomas Fribergs far, avdøde Øyvind Fredriksen.

– Vi har en polsktalende representant som har vært i kontakt med denne familien, sier kommunikasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen til TV 2.

Søknad behandles

Det har i dag vært et møte hvor en representant fra SAS, polske og norske myndigheter har deltatt. Målet har vært å finne en løsning på situasjonen som oppstod i forrige uke.

Bakgrunn: Kiste skulle sendes fra Tromsø – endte i Polen

Resultatet etter møtet er at det er sendt en formell søknad til polske myndigheter om å heve kisten med faren til Tomas Fridal.

– Etter det vi forstår, skal det være sannsynlig at denne blir ferdig behandlet i løpet av midten av neste uke. Derfra gjør vi alt vi kan for at dette skal gå så raskt som mulig, sier Johansen til TV 2.

Starter intern granskning

– Vi har bedt om dyp beklagelse for den delen av feilen som vi har stått for i denne situasjonen, og det er ikke noe å undres over at denne saken oppleves traumatisk. Vi gjør nå alt vi kan for at den videre prosessen skal gå raskt, og at kisten kan fraktes hjem til Norge, sier Johansen.

SAS har i dag startet et intern granskning for å finne ut hvordan denne situasjonen kunne oppstå.

– Det som aldri skal skje, har likevel skjedd. Nå skal alle steiner snus for å finne ut hvilke feil som har oppstått og hvorfor. Denne kunnskapen skal vi bruke for å gjøre alt vi kan for å forhindre at noe lignende skjer igjen, sier Johansen.