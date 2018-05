I intervjuet med France Bleu sier den tidligere fotballstorheten og EM-vinneren Michel Platini at han var med på å sørge for at Brasil og Frankrike ikke kunne møtes før en eventuell finale under VM-sluttspillet i Frankrike i 1998.

Trikset det til

Platini, som for øyeblikket er utestengt fra all internasjonal fotball for å ha mottatt en uetisk betaling fra tidligere FIFA-president Sepp Blatter, satt på det tidspunktet som visepresident i organisasjonskomiteen til VM.

Før VM i 1998 var Brasil rangert som verdens beste lag og ble plassert i gruppe A. Frankrike, som arrangør av turneringen og verdens nest beste landslag, ble så satt opp i gruppe C.

– Da vi satte opp oppsettet, trikset vi det til. Dersom vi endte først i gruppen og Brasil først i deres, kunne vi ikke møtes før i finalen, sier Platini.

Michel Platini spilte en sentral rolle da Frankrike skulle arrangere VM i 1998. Foto: Michel Euler

Og det var akkurat det som skjedde. Frankrike vant samtlige av sine kamper i gruppespillet og tok seg gjennom sluttspillsrunden.

Brasil tapte som kjent mot Norge i Marseille i den siste kampen i gruppespillet, men gikk likevel til topps. I finalen ble det derimot stopp mot vertsnasjonen. To scoringer av Zinedine Zidane og én av Emmanuel Petit ga Frankrike landets foreløpig første og siste VM-tittel.

– Vi kjedet oss ikke i seks år for å arrangere VM og ikke gjøre noen rampestreker. Tror du at de andre arrangørene har gjort det for deres VM? Frankrike-Brasil i finalen, det var alles drøm, sier Plantini.

Storhetens fall

Platini regnes som en av de virkelig store og har en imponerende sportslig CV. Franskmannen er med i en eksklusiv gruppe av spillere som har vunnet Gullballen hele tre ganger. Tre år på rad, fra 1983 til 1985, vant Platini Gullballen og tangerte både Johan Cruyff og Marco van Basten. Kun Cristiano Ronaldo og Lionel Messi med sine fem priser har vunnet flere.

I tillegg til EM-triumfen med Frankrike i 1984 vant Platini det som var å vinne med Juventus etter overgangen fra Saint-Étienne.

Men Platinis rykte er blitt tilsmusset i nyere tid.​ Etter å ha sittet som president i UEFA åtte år ble han i 2015 utestengt fra internasjonal fotball etter å ha mottatt en betaling på 17 millioner kroner fra daværende FIFA-president Sepp Blatter. Dommen på åtte års utestengelse ble redusert til fire etter at saken ble anket til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Platini ønsket å bli president i FIFA, men utestengelsen satte en effektiv stopper for ambisjonene.