Et drøyt døgn før det braker løs med kongelig bryllup i Windsor, er det allerede stappfullt av turister, innbyggere og presse i byen utenfor London. Gatene er fulle av flagg, og på hvert gatehjørne selges effekter med bilder av Meghan og Harry.

Langs de trange gatene opp mot Windsor Castle har de mest ivrige allerede funnet kremplassene, hvor de håper å få et glimt av brudeparet på lørdag. Flere har allerede overnattet ute langs sperringene for å sikre seg sin plass.

– Soveposen ligger her, og der er alt jeg trenger. Men det var veldig kaldt i natt, forteller Elise (50).

Hun har reist helt fra Uruguay i Sør-Amerika for å følge bryllupet. Om natten er det for tiden under ti varmegrader i Windsor, men det er det verdt, forteller 50-åringen.

Hun reiste til Windsor alene for å følge bryllupet, og skal tilbringe totalt to uker i England.

– Atmosfæren er så bra, folkene her er fantastiske, og vi som sitter her har blitt gode venner og tar vare på hverandre, sier hun.

– Jeg elsker kongefamilien! Jeg dro til Williams bryllup i 2011. Ettersom jeg gjorde det for broren, må jeg komme for Harry også, sier hun.

HAR TATT PLASS: Elise (50) overnatter inntil sperringene foran Windsor Castle. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Ventet to uker på kongelig baby

Like ved siden av henne sitter en kvinne med blå øyenskygge, tiara og omsvøpet i britiske flagg. Sharon McEwan (57) har tatt toget inn fra London for å følge bryllupet, og kom til Windsor tidlig fredag morgen.

Hun skal overnatte ute på gata for å sikre seg kremplassen når bryllupet står lørdag.

– Jeg har tepper, kåpe og sovepose, og jeg skal drikke en varm kopp kaffe for å holde varmen, sier hun.

57-åringen er vant med å følge kongelige begivenheter tett. Da hertuginne Kate fødte sitt tredje barn i vår, ventet hun utenfor sykehuset sammen med andre tilhengere av kongefamilien i nærmere to uker.

– Jeg bare elsker de menneskene. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare elsker dem, sier hun.

VENTER LENFE: Sharon McEwan overnatter flere netter for å få se brudeparet på lørdag. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

– Prinsesse Diana ville elsket det

Fredag ble det kjent at den kommende svigerfaren, prins Charles, blir den som skal følge Meghan til alters. Den sene beslutningen kom etter flere ukers usikkerhet rundt hvorvidt Meghans far ville delta i bryllupet eller ikke.

– Meghan er en veldig vakker person. Det er også spesielt at hun har afroamerikansk bakgrunn. Prinsesse Diana ville elsket det, og jeg vet at hun vil følge med fra et eller annet sted i morgen, sier McEwan.

Sylvia Horn (62), som ankom Windsor klokken fire i natt, sier Meghans familiedrama til en viss grad preger bryllupet.

Se bryllupsfeberen i Windsor: KONGELIG BRYLLUPSFEBER: Folket har samlet seg til fest i Windsors gater. Foto: Margrethe Miljeteig

– Jeg er sikker på at hun finner ut av det til slutt, og jeg tror hun blir lykkelig, for hun fikk den største prisen av dem alle; prins Harry!

For fire år siden møtte hun selv prinsen personlig i forbindelse med et arrangement. Hun skildrer Harry som en snill og kjærlig mann.

– Han var veldig snill mot meg og vi tok flere bilder sammen. Jeg hadde en poster med masse bilder av ham, og da sa han til meg «Du har vært en travel dame!», forteller hun.

Horn er fra Tennessee i USA, men reiser til England hver sommer for å overvære kongelige arrangementer.

– Helt siden jeg var liten og så dronningens kroning i svart-hvitt, har jeg elsket kongefamilien. Det er min lidenskap. Andre mennesker liker sport, men jeg liker kongefamilien, sier hun.

STÅR KLAR: Sylvia Horn (62) har møtt Harry før – og håper det vil skje igjen. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Amerikansk glede

I tillegg til Horn, er en rekke andre amerikanske turister på plass i Windsor. Jimmy Lee (46) har tatt turen fra Dallas i Texas. Han synes det er ekstra spesielt å overvære et bryllup hvor en amerikansk kvinne giftes inn i kongefamilien.

– Det er på høy tid at en amerikaner blir en del av kongefamilien, sier Lee.

46-åringen har gledet seg til et kongelig bryllup siden åtteårsalderen.

– Helt siden jeg så Charles og Diana sitt bryllup har jeg drømt om dette, sier han.

KLAR FOR FEST: Jimmy Lee (46) og C. J. (50) har reist helt fra Dallas for å se på bryllupet. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Også Sheri Kibler, som har tatt turen fra Florida, synes det er stas å se en amerikansk kvinne bli en del av det britiske kongehuset.

– Det å være en del av historien på denne måten, en slik seremoni, det får vi ikke oppleve i USA. Og ingen gjør det bedre enn de kongelige, sier hun.

– Meghan er den typiske 'girl next door'. Vi vokser alle opp og vil bli en prinsesse og gifte oss med vår prins, og hun er den ultimate drømmen som går i oppfyllelse, sier hun.