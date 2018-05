De siste dagene har det vært mange spekulasjoner rundt hvem som skal følge Meghan Markle (36) til alteret når hun skal gifte seg med prins Harry (33) på lørdag.

Kensington Palace opplyser fredag i en pressemelding at det blir prins Charles (69) som får det ærefulle oppdraget.

«Ms. Meghan Markle har spurt Hans Kongelige Høyhet prinsen av Wales om å følge henne ned kirkegulvet i St. George's Chapel på hennes bryllupsdag. Prinsen av Wales er glad for å kunne ønske Ms. Markle velkommen inn i kongefamilien på denne måten», skriver Kensington Palace.

Hjerteinfarkt hindret faren

Lenge trodde man det ville bli faren til Meghan Markle, Thomas Markle (73), som ville følge datteren. Så ble det avslørt at faren hadde samarbeidet med en paparazzi-fotograf om bilder som fremsto som om de var tatt uten at han visste om det.

Faren trakk seg fra bryllupet i frykt for å ydmyke datteren og kongefamilien, og fortalte også at han hadde fått et hjerteinfarkt for rundt en uke siden.

Meghan Markle ville gjerne at faren skulle komme i bryllupet, og sendte ifølge TMZ en melding til ham, hvor hun sa at hun ikke brydde seg om samarbeidet med paparazzi-fotografen.

Etter dette ombestemte Thomas Markle seg, og sa han ville komme i bryllupet likevel. Det var dog et problem, for faren var innlagt på sykehus i Mexico etter hjerteinfarktet. På grunn av en operasjon, fikk han ikke lov av legene til å reise til London.

– Spesielt og vakkert

Etter at det ble klart at faren ikke kunne komme, trodde mange det ville bli moren til Meghan Markle, Doria Ragland (61), som skulle følge henne ned alteret. Det ble også spekulert i at hun kunne gå opp kirkegulvet alene. Men slik blir det altså ikke.

– Prins Charles skal altså følge sin svigerdatter opp kirkegulvet. En veldig hyggelig nyhet – og noe jeg faktisk selv har både håpet og trodd at ville skje, sier TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland, når han får høre nyheten.

Han mener valget har en både rørende og symbolsk effekt.

– Charles viser jo med sin vakre og talende gest at han virkelig ønsker Meghan velkommen i familien! Og det er jo faktisk kongelig presedens for dette. Prins Charles gjør jo nå akkurat det hans slektning kong Olav gjorde, da han i august fulgte sin svigerdatter Sonja Haraldsen opp kirkegulvet, sier Totland, og fortsetter:

– Samtidig synes jeg det er noe spesielt og vakkert i at hele familien Wales nå møtes ved alteret. Harry som brudgom, William som forlover – og pappa Charles som ledsager til sin nye svigerdatter. I tillegg skal jo Williams to barn, George og Charlotte være blant blomsterbarna. Dette gleder jeg meg til å se!