Det var planlagt en lengre pressekonferanse i Det hvite hus torsdag. I siste liten ble den byttet ut med en selsom seanse.



På selveste 17. mai ønsket den amerikanske presidenten Natos generalsekretær Jens Stoltenberg velkommen. Etter møtet skulle de to ha møtt et samlet pressekorps og svart på spørsmål i den over hundre år gamle rosehagen like utenfor presidentens kontor. Slik ble det ikke, og det skyldtes ikke bare regnet som bøttet ned over den amerikanske hovedstaden.



De ubehagelige spørsmålene



17. mai er ikke en dato som klinger så godt i Donald Trumps ører. Det er datoen da Robert Mueller i 2017 startet etterforskningen av et eventuelt samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland. En etterforskning USAs president gjentatte ganger har angrepet og kalt en heksejakt. Han gjør lite eller ingenting for å skjule sin forakt for den pågående etterforskningen.



President Donald Trump visste utmerket godt at en pressekonferanse på årsdagen ville utløst et skred av spørsmål om etterforskningen og de rundt hundre menneskene som er beskyldt for å ha begått ulovlige handlinger i forbindelse med presidentvalget han selv vant. Han visste at det ville komme spørsmål om hva han synes om at lederen for Senatets etterretningskomite, en republikaner, mener det er hevet over enhver tvil at russerne forsøkte å påvirke valget slik at Trump seiret.



Hadde han stilt opp foran et samlet pressekorps hadde han fått problemer med å vri seg unna spørsmål om hva han tenker om at det nå er åpenbart at hans egen sønn, Donald Trump Jr, har løyet om omstendighetene rundt møtet med russiske kontakter som skulle hjelpe Trumpkampanjen med en drittpakke på motstanderen Hillary Clinton.



Trumps valg



Derfor ble et knippe utvalgte amerikanske journalister med presidentvennlige Fox News sin reporter i spissen, invitert inn til Det ovale kontor. Og siden dagens gjest var Natos generalsekretær, fikk også vi norske journalistene i Det hvite hus innpass til det aller helligste. Først til kontoret, så til regjeringens møterom.



Det har seg nemlig slik at under denne typen møter kan presidenten selv velge om han vil si noe eller ikke. Han kan si «Thank you, thank you,» etter et par smil og et kraftig håndtrykk, for så å kaste pressen på gangen. Eller han kan sitte der og svare på spørsmålene som blir slengt mot ham. Da velger han selv hvilke han vil bruke tiden sin på.



De som nevnte «etterforskning» ble ignorert, mens spørsmål som handlet om samarbeidet mellom USA og landets allierte ble besvart. Og han holdt på lenge. Han snakket om sikkerhetssamarbeid i Nato, om handelssamarbeid med sine allierte og Kina. Og han snakket om Nord-Korea. Og da var han seg selv.



Nobelprisen



Det er ingen tvil om at Nord-Koreas trusler om å trekke seg fra det planlagte toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-Un preger presidenten. Et vellykket møte skulle bevise hans genialitet og utmerkede forhandlingsevner. Donald Trump skulle få Kim til å kvitte seg med alle atomvåpenambisjoner, og kanskje ville Trump selv bli premiert med Nobels fredspris. En pris «alle» mener han fortjener. I følge Trump selv.



Presidenten, eller noen han eventuelt lytter til, var rett og slett for nervøse for å holde en pressekonferanse. De var nervøse for hvordan Donald Trump ville reagere på spørsmålene han helst ikke vil ha. Derfor ble det som det ble.



Trump uten manus



Men det presidenten, som tidligere på dagen hadde omtalt Mueller-etterforskningen som «historiens verste heksejakt» på Twitter, sa, var likevel oppsiktsvekkende. Nord-Koreas president kan regne med at han vil bli fjernet etter samme «modell» som Libyas tidligere leder Muammar al-Gaddafi. Sistnevnte døde som kjent en smertefull og brutal død etter at hans motstandere fikk militær støtte fra blant andre USA og Norge.



President Donald Trump gjorde det også klart at vennskapet med Europa ikke er hva det en gang var. Han mener at europeerne i alt for lang tid har utnyttet vennskapet med USA, og at slik kan det ikke være. Spesielt gjaldt dette samarbeidsområdene handel og sikkerhet. Trump fremhevet Tyskland som en av verstingene.



Heksejakt



Heksejakten, eller etterforskningen som den normalt omtales som, vil fortsette. Mange republikanere vil distansere seg kraftig fra Trump hvis han setter foten ned for Robert Mueller. Om ikke alt for mange måneder har trolig spesialetterforskeren sin konklusjon klar. Når du hører folk si at ingenting er bevist, og at etterforskningen er bortkastet, da lytter du til folk som ikke har kjennskap til denne saken.



Forbrytelser er begått. Men om presidenten er skyldig eller ikke, gjenstår å se.