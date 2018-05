– Han mener at de fortsatt har kontakt, og at hun våker over ham og leder ham, forteller forfatter Angela Levin til TV 2.

– Det virker som om han føler at hun fremdeles er der for ham, og det syns jeg er veldig rørende.

Samtaler med prinsen

Forfatter og journalist Angela Levin fulgte prins Harry i ett år for det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek. I tillegg møtte hun prinsen til intervju på Kensington Palace to ganger. Resultatet har blitt boken «Harry – en biografi om prinsen», som ble utgitt i begynnelsen av mai.

Angela Levin har skrevet en bok om prins Harry. TV 2 traff forfatteren i London. Foto: Magnus Nøkland

I boken snakker prinsen åpent om forholdet til moren, prinsesse Diana, om hvordan det var å miste henne i så ung alder og om hvordan han fortsatt kommuniserer med henne.

Prinsesse Diana sammen med sønnene prins William (fremst) og prins Harry. (AP Photo)

Da han og Meghan Markle ble forlovet, sa prinsen at det var på slike dager at han savnet moren mest, og at han mente hun og Meghan ville blitt gode venner.

– Han sa jo at han trodde moren ville ha hoppet opp og ned av begeistring over nyheten om forlovelsen. Da vi snakket sammen fortalte han at fortsatt snakker med henne, men jeg tror nok det er i hodet, og ikke høyt, forteller Levin.

Markle er 36 år gammel, samme alder som prinsesse Diana var da hun døde.

– For meg virker det som om han har fryst minnet om sin mor, der hun fortsatt er den samme nå som hun var da hun døde. Det gjør folk når noen dør i altfor ung alder, de forblir den alderen de var da de døde.

Ønsker å hedre moren

Levin forteller at prinsen fortsatt forguder sin mor, noe han også gjorde da han var barn.

Prinsesse Diana sammen med de to sønnene, prins William og prins Harry. Foto: John Redman

– Han er veldig åpen om det. Hun fikk han til å le, og han setter virkelig pris på at hun tok med ham og prins William for å besøke hjemløse, sier hun.

– De måtte stå i kø for å se julenissen på et kjøpesenter i London da de var små, akkurat som alle andre. Hun ville at de skulle få se hvordan vanlige folk hadde det, og hvor privilegerte de selv var, sier Levin.

Til Levin fortalte prinsen hvordan moren beskyttet han og broren, og om hvordan hun sørget for at de unngikk de pågående paparazziene, som fotfulgte prinsessen og sønnene hvor enn de gikk.

Prinsen har et sterkt ønske om å hedre moren, og fortsette hennes veldedige arbeid.

– Han har tatt opp endel av hennes veldedige arbeide, og har engasjert seg i flere av sakene hun brant for, som HIV/Aids og landminer.

Diana ved Niagara i 1991 da Harry var syv år gammel og William var ni år. Foto:AP Photo/Hans Deryk)

Snakker om begravelsen

I biografien forteller også prinsen hvordan det var å miste moren i så ung alder, og om hvordan han taklet begravelsen, som ble kringkastet for hele verden.

Ifølge forfatteren mener prinsen at det var feil at han og broren, i en alder av 12 og 15 år, måtte gå bak morens kiste.

– Vi har alle minnet om de to guttene som går bak kisten til sin mor, og det lille brevet på kisten med påskriften «mamma». Hva sier han om dette i dag?

– Akkurat det var helt spesielt, forteller Levin til TV 2.

– Vi pratet, jeg var forsiktig for han kunne når som helst avslutte intervjuet. Vi hadde snakket i rundt en halvtime, og plutselig stoppet han. Da trodde jeg vi var ferdige, men han sa til meg: «Det var forferdelig at jeg måtte gå bak min mors kiste. Ingen skal måtte gjøre det, og det hadde ikke skjedd i dag».

Prins William og prins Harry gikk bak kisten da moren skulle begraves. Foto: David Brauchli/AP

De to unge prinsene gikk strekningen fra St. James's Palace til Westminster Abbey, rundt halvannen kilometer, sammen med sin far, prins Charles, bestefaren, prins Phillip og sin onkel, Charles Spencer.

– Han fortalte hvor vanskelig det var med hundretusenvis av mennesker langs gatene, og vissheten om at millioner så på mens han var i bunnløs sorg, sier Levin, som husker begravelsen godt.

Også for henne var det prinsen fortalte en tankevekker.

– Jeg husker jeg så de to prinsene med bøyde hoder, sammen med onkelen, faren og bestefaren. Jeg tenkte for meg selv at det måtte ha vært tøft for dem, men at det på en måte sømmet seg ut fra et kongelig perspektiv.

– Etter at han fortalte meg dette, dro jeg hjem og tenkte: «Jeg tok helt feil. Hvordan kunne de tvinge en 12 år gammel gutt og prins William, som var 15 år, bare en tenåring, til det der?» Det var et stort sjokk for meg, sier hun.