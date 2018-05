– Ingen er så redd som meg. Jeg vet at folk er nervøse, men ingen mer enn meg. Ingen er mer engstelig over å gjøre comeback enn meg, sier Neymar i et intervju med brasilianske Globo TV.

– Selvsagt en grad av bekymring, frykt

17. mai var 26-åringen omsider tilbake i trening med førstelaget til PSG etter ankelbruddet i februar som gjorde en hel brasiliansk befolkning bekymret med tanke på det som skal skje i Russland i juni og juli.

Til tross for at Neymar er tilbake i trening med lagkameratene i PSG er han likevel ikke tilgjengelig for spill i helgens sesongavslutning mot Caen for den franske mesteren.

Perioden ute av spill har vært vanskelig, vedgår den brasilianske superstjernen. Aldri før i karrieren har han hatt det tøffere, men drømmen om VM-suksess driver ham videre. Ønsket om å løfte den gullbelagte trofeet har vært i Neymar siden han var en liten gutt, og treningsøktene sammen med resten av stjernene i PSG gjøres utelukkende for å komme tilbake i 100 prosent slag til VM.

Men det store spørsmålet er hvilken utgave av Neymar man får servert under sluttspillet i Russland.

– Jeg var litt bekymret over at jeg ikke skulle rekke VM etter undersøkelsene (etter ankelbruddet). De fortale meg om operasjonen, hvor lang tid det tok å komme seg igjen, og det hjalp meg til å roe ned, sier Neymar ifølge Reuters.

– Jeg har begynt å trene med ball. Jeg har begynte å skyte og slå pasninger, og nå handler det om å forbedre seg. Jeg føler meg bra, komfortabel, rolig. Det er selvsagt en grad av bekymring, frykt, men gradvis forsvinner den, sier Neymar.

Skal gjenreise Brasil

For det er ikke hvilken som helst oppgave Neymar skal ta fatt på. 26 år gammel bærer han forventningene om suksess til en hel nasjon på sine skuldre etter at hans første VM-opptreden endte i tårer og bunnløs fortvilelse.

Nasjonens kjæledegge dominerte i mesterskapet på hjemmebane i 2014, men i kvartfinalen mot Colombia begynte byggverket å rase. Neymar ble båret av banen med en ryggskade og måtte stå over den påfølgende semifinalen mot Tyskland.

Der ble lamslåtte brasilianere utklasset av Tyskland etter å ha holdt opp Neymars drakt under nasjonalsangen før avspark.

STØTTET AV LAGKAMERATENE: Julio Cesar og David Luiz holdt drakten til Neymar da nasjonalsangene ble sunget før semifinalen mot Tyskland i VM på hjemmebane i 2014. Foto: Hassan Ammar

Tiden leger alle sår, heter det. Men 1-7-ydmykelsen under VM på hjemmebane er nok neppe glemt av den brasilianske befolkningen. Derfor hviler det et stor press på de gulkledde stjernene før avreise til Russland.

– Forventningene er høye, ikke bare fra fansen, men også fra meg selv. Derfor er det min største utfordring, sier Neymar.

Brasil VM-åpner mot Sveits 17. mai, før Costa Rica og Serbia står for tur. Neymar og Co. er som alltid regnet som en av de virkelig store favorittene til turneringen, og seier vil sørge for Brasils sjette VM-triumf.