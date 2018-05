De siste 20 årene har det skjedd svært mye på sikkerhetsfronten for biler.

Ikke bare har bilene blitt sikrere ved et sammenstøt. De har også fått en rekke hjelpemidler som skal forhindre at kollisjoner og ulykker skjer.

Noe av det mest effektive her er kollisjonsvarsling og nødbrems. Altså at bilen advarer føreren om at det er fare for en kollisjon. Hvis han eller hun da ikke reagerer, tar bilen over og aktiverer bremsene.

Færre påkjørsler

Dette kom først som ekstrautstyr på dyrere biler, de siste årene har det blitt mer og mer vanlig. Det har også vært i bruk såpass lenge at man nå begynner å ha grunnlag for å vurdere effekten.

I praksis viser det seg at dette systemet fungerer helt etter hensikten, det blir langt færre ulykker.

En undersøkelse gjort av svenske If og Volvia viser blant annet at antallet påkjøringer bakfra er hele 45 prosent lavere, enn for biler uten dette systemet.

Gammelt system, dette har gjort kjøringen langt sikrere

Påbud fra 2021

Dessuten: Hvis en kollisjon likevel inntreffer, er person- og materielle skader mindre på biler med dette sikkerhetsutstyret. Det er en konsekvens av at farten er lavere, fordi systemet har rukket å redusere hastigheten før sammenstøtet.

EU jobber nå for at dette skal bli påbudt i alle nye biler solgt i vår del av verden, fra 2021. Kollisjonsvarsling og nødbrems blir ansett som det mest effektive virkemidlet for å få ned antall ulykker, skader og dødsfall i trafikken.

I dag omkommer rundt 26.000 personer i trafikklykker årlig i EU. Målsetningen er å halvere dette antallet innen 2030. Skal man klare det, vil det være avgjørende å få mer sikkerhetsutstyr i bilene.

555 av 627 nybiler oppfyller ikke kravene til sikkerhet og miljø

Utsatt ett år

Krasjtestinstituttet Euro NCAP er også en pådriver. De har allerede i flere år hatt en egen kategori for sikkerhetsutstyr i sine kollisjonstester. For å få fem stjerner (og noe annet er egentlig ikke akseptabelt for nye biler), må bilene ha mange elektroniske hjelpemidler.

I fjor innførte Euro NCAP krav om både nødbrems og filskiftvarsling må være på plass, for at bilene skal få full score i deres tester. Planen var egentlig å introdusere dette ett år tidligere, men det ble utsatt fordi deler av bilbransjen argumenterte for at de trengte mer tid til å gjøre det tilgjengelig i bilene sine.

Se – den stopper IKKE av seg selv!

Video: Se hva denne bilen kan gjøre

​