Den flate etappen endte i knall og fall bare noen kilometer før målstreken, men Kristoff og de andre spurtkanonene holdt seg på sykkelen.

I massespurten parkerte Gaviria resten av feltet. Caleb Ewan ble nummer to, mens Peter Sagan tok tredjeplassen. Kristoff var aldri i posisjon til å kjempe om seieren og endte på en skuffende niendeplass.

Tour of California mønstrer flere av verdens raskeste menn på sykkelsetet, og flesteparten av dem bruker rittet som del av oppladningen til Tour de France. Gaviria styrer mot sin første deltakelse i Tour de France til sommeren etter en deprimerende vårsesong der de store klassikerne gikk fløyten grunnet en skade.

– Det er lenge til Touren. Vi må fremdeles forberede oss, komme i form, sier Gaviria ifølge Velonews.

Med fem etapper unnagjort gjenstår det to etapper av verdenstourrittet. Tejay van Garderen leder med 23 sekunder ned til Egan Bernal og 37 sekunder til Daniel Martínez.

– Det kommer til å bli et aggressivt løp i morgen. Bernal kommer garantert til å gjøre alt han kan for å frarøve meg trøyen. Jeg skal gjøre alt for at jeg kan holde på den, sier Van Garderen ifølge Cyclingnews.

Den 176,5 kilometer lange etappen natt til fredag hadde start i Stockton og målgang i Elk Grove. Fredag venter en ny fjelletappe, før rittet trolig avsluttes med massespurt i Sacramento lørdag.