Ved halv seks-tiden fredag morgen meldte politiet i Øst politidistrikt om en brann i et togsett ved Langhus i Akershus.

Passasjerene om bord på toget ble evakuert. Politiet skriver at årsaken til brannen kan være varmegang, og olje som har tatt fyr. Brannen døde ut av seg selv uten dramatikk.

Bane Nor meldte tidligere fredag at Østfoldbanen var stengt for trafikk mellom Kolbotn og Ski på grunn av brannen. De berørte toglinjene var L2, L21, L22 og R20.

Bane Nor melder nå om normal trafikk på strekningen, men at det fortsatt må forventes forsinkelser og innstillinger.

Også på Drammenbanen var det fredag morgen problemer med togtrafikken. Mellom Asker og Sandvika var det forsinkelser og innstillinger, på grunn av en feil som hindret Bane Nor i å gi grønt lys.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, opplyste Bane Nor.

Ved 7.30-tiden ble feilen rettet, og togtrafikken fungerer som normalt igjen også på Drammenbanen. Reisende må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger utover fredagen.