Ved halv fire-tiden natt til 18. mai fikk politiet meldinger om russebråk på en Esso-stasjon på Alnabru i Oslo.

– Meldingene gikk ut på at det var mange russ på stedet, og at de klatret på busser, veltet søppelkasser og slo og sparket rundt seg, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Tor Grøttum, til TV 2.

Da en politipatrulje kom fra til stedet, fant de en 22 år gammel mann de ikke fikk kontakt med.

– Han hadde fått en søppeldunk i hode. Han fikk den kastet på seg, sier Grøttum.

Den skadde mannen, som var russ i fjor, ble kjørt til Ullevål sykehus med det som beskrives som alvorlige skader.

Politiet gjør undersøkelser ved Esso-stasjonen for å finne ut av hva som har skjedd. Bensinstasjonen beskrives av Grøttum som et samlingssted for russen gjennom russetiden.

– Vi er på stedet og samler opplysninger som kan føre oss til en gjerningsperson. Foreløpig er ingen pågrepet, sier operasjonslederen.

Den fornærmede skal avhøres når politiet får kontakt med ham.

Operasjonsleder Grøttum sier det har vært en travel natt for politiet i hovedstaden.

– Det har vært mange russeoppdrag. Det har ikke bare vært klager på støy, men også mye slåsskamper og tilløp til amper stemning, sier Grøttum.