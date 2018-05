Prins Harry (33) og Meghan Markle (36) er kjent for å bryte med kongelig etikette rett som det er – men noen tradisjoner holder også de hellig.

Den aller siste natta før bryllupet bor de nemlig hver for seg – Meghan sammen med moren sin Doria Ragland, og prins Harry sammen med broren, prins William.

Fredag kveld har de akkurat sjekket inn på hver sin luksusresort – med en prislapp på mangfoldige tusen.

Enormt politioppbud

TV 2 oppsøkte fredag kveld Clivedon House Hotel, luksushotellet der Meghan Markle skal tilbringe natten. Det er også her det er ventet at mange av de mest prominente bryllupsgjestene vil sjekke inn.

Det store palasset ligger en god biltur på stadig mer lokale veier, over en halvtime fra Windsor, der bryllupet skal finne sted lørdag.

Området omkranses av store murer med en rekke politimenn utstasjonert.

Det kommer rekke på rekke med biler med sorte vinduer, som en etter en sjekkes inn gjennom den store metallporten.

ANKOMMER BRYLLUPET: Bilene strømmet til Clivedon House Hotel fredag kveld. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Her er sikkerheten meget høy, og bilene følges av varebiler fulle med politimenn, samt politi på motorsykler.

– Ja, Meghan Markle har akkurat kommet, sier en av politibetjentene på stedet til TV 2.

Noen av de som sitter i bilene forteller til TV 2 at de er gjester i bryllupet. De smiler og sier at de gleder seg stort.

SJEKKES: Bilene sjekkes av politiet før de får kjøre inn på området. Foto: Margrethe Miljeteig / TV 2

Lever i luksus

Og det er ikke et hvilket som helst sted de kongelige har valgt å bo på i natt.

Meghan Markles hotell har en prislapp som begynner på 16.000 kroner per rom for en suite. Hotellet har spa og to badebassenger, en enorm park og ifølge dem selv en 350 år lang historie med mektige gjester, skandaler, affærer og store fester.

Prins Harrys hotell, Coworth Park Hotel, har en prislapp fra 14.000 kroner per suite. 1800-tallspalasset har egen polobane, tre restauranter og et stort, avskjermet utendørs anlegg.

SKAL SJEKKE INN: Meghan Markle og moren Doria Ragland ankommer hotellet der de skal bo i natt. Kun et fåtall med store byråer får stå og ta bilder på behørig avstand, deriblant Reuters. Foto: Reuters SKAL SNART GIFTE SEG: Meghan Markle tilbringer siste natt som ugift sammen med sin mor. Foto: Steve Parsons LUKSUSHOTELL: Meghan Markle og moren bor på Cliveden House Hotel, som ligger meget landlig til. Foto: Wikimedia Commons

Møtte folket

Tidligere fredag tok prins Harry en liten runde i Windsor for å si hei til noen av publikummerne som allerede har stilt seg opp i kø. Ved sin side hadde han forloveren sin, prins William.

Det kom som en stor overraskelse på folket at de to prinsene plutselig dukket opp på gata.

Rett før han gikk tilbake inn i Windsor Castle, fikk Harry spørsmål om hva han følte nå, dagen før bryllupet.

– Avslappet, selvfølgelig! svarte han, ifølge BBC.

MØTTE FOLKET: Prins Harry hilste på noen av de oppmøtte på fredag, dagen før bryllupet. Foto: Ben Birchall PRINSENE MØTTE FOLKET: Harry og William hilste på de oppmøtte utenfor Windsor Castle fredag. Foto: Peter Dejong

