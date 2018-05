Sjakhtar Donetsk bekrefter på sine nettsider at de har forlenget kontrakten med trener Paulo Fonseca med to år.

Premier League-klubbene West Ham og Everton har blitt sterkt linket til Fonseca de siste månedene. Denne uken valgte de å sparke sine managere, henholdsvis David Moyes og Sam Allardyce, men nå kan de glemme å sikre seg 45 år gamle Fonseca.

– Nå har vi signert en ny kontrakt, og jeg er sikker på at vi har mer suksess i vente. Paulo er profesjonell og ambisiøs person med gode ideer, og han vet hva som skal til, sier klubbpresident Rinat Akhmetov.

Fonseca skal ha vært i samtaler med West Ham, skriver engelske aviser.

Paulo Fonseca har ført den ukrainske storklubben til både serie- og cuptittel de to siste sesongene.

– Jeg er veldig glad for å fortsette karrieren i Sjakthar. Det var veldig viktig å føle at klubbpresidenten, de ansatte og spillerne ønsket meg med videre og at jeg skal fortsette den jobben jeg startet på for to år siden, sier treneren.

Fonseca lover klubbens tilhengere offensiv fotball.

– Jeg tror fansen kommer til å være stolte av klubben. Jeg ønsker å takke fansen for fantastisk støtte. Laget har fantastiske tilhengere som er veldig glade i klubben. Det var enda en grunn for meg til å bli værende, sier han.

Sjakthar havnet foran både Napoli og Basel i gruppespillet i Mesterligaen denne sesongen og gikk videre sammen med Manchester City. I åttendedelsfinalen sa det imidlertid stopp mot Roma.