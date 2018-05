En skolebuss som fraktet skolebarn i New Jersey har torsdag kollidert med en lastebil i Mount Olive i New Jersey, USA.

Guvernør i New Jersey, Phil Murphy, sier at en elev og en lærer ble drept i ulykken, det skriver AP.

Bussen fraktet en gruppe femteklassinger fra East Brook Middle School i Paramus, New Jersey, melder CBS News. Det var 38 elever og syv voksne ombord på bussen, inkludert sjåføren.

43 av personene på bussen ble skadet, og i en melding på sin Facebook side, skriver Paramus skoledistrikt at tre forskjellige sykehus har tatt i mot de som ble skadet i ulykken.

Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent.

Nødetater på stedet jobbet med å hjelpe de involverte etter ulykken.

– Det er et forferdelig åsted, sier ordfører i Mount Olive, Rob Greenbaum.

Ifølge CBS New York skjedde ulykken omlag klokken 10.30 lokal tid.

– Våre hjerter er knust etter dagens tragedie, skriver guvernør i New Jersey, Phil Murphy, i en Facebook-post.

Bussen var på vei til Waterloo Village, et historisk område, som ifølge CBS er et populært område for skoleturer.

To andre skolebusser som også var på vei til samme område returnerte til skolen torsdag morgen, hvor elevene møtte foreldrene sine. På skolen ble det tilbudt oppdatert informasjon om ulykken, samt rådgivning.

Saken oppdateres.