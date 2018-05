Det ble klart etter at de 16 medlemmene i styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS) hadde avgitt sin stemme under FIS-kongressen i greske Costa Navarino.

Trondheim søkte også om å få arrangere VM i 2021. Da gikk tyske Oberstdorf seirende ut av stemmekampen under kongressen i mexicanske Cancún.

På den norske nasjonaldagen måtte VM-sjef Guri Hetland, Trondheim-ordfører Rita Ottervik og resten av delegasjonen fra trønderhovedstaden bokføre et nytt stemmenederlag.

Stemmefiske

Hetland og hennes støttespillere har de siste dagene jobbet hardt for å sikre Trondheim den nødvendige støtten i FIS-styret. Det har hele veien ligget an til at avstemningen ville bli svært jevn.

Da den norske VM-søknaden ble presentert tirsdag, var langrennsdronningen Marit Bjørgen én av mange stjerner som snakket Trondheims sak. I presentasjonsvideoen bidro både kronprins Haakon, Bjørn Dæhlie og den russiske skipresidenten Jelena Välbe.

Dæhlie og Välbe var to av de fremste medaljesankerne sist Trondheim arrangerte ski-VM i 1997.

Spilte på følelser

Seefeld (Østerrike) og nevnte Oberstdorf står som arrangører for de to kommende verdensmesterskapene i nordiske grener. I den norske VM-søknaden har man hele veien pekt på at det er naturlig å legge 2023-VM til Skandinavia framfor en ny runde i Mellom-Europa.

I tillegg har VM-sjef Guri Hetland og hennes støttespillere trukket fram det norske folks entusiasme for skiidrett og den folkefesten et mesterskap i Trondheim vil gi.

Tidligere i uken hevdet skipresident Erik Røste i et intervju med NTB at infrastrukturen ligger bedre til rette i Trondheim enn nesten noe annet sted.

De argumentene nådde man ikke gjennom med.

Norge har arrangert ski-VM fem ganger tidligere, sist i 2011. Da var Oslo arrangør.

VM i nordiske grener består av langrenn, kombinert og hopp.

