Med 28 kilometer igjen til mål på den andre etappen av Tour of Norway delte Lars Boom ut to slag til Preben van Hecke og kjeftet 35-åringen huden full.

Rittdommeren bekrefter overfor TV 2 at de har sett bildene og kastet Boom av rittet.

– Du kan ikke slå en konkurrent, spesielt ikke i ansiktet. Det er ikke bra for sykkelsportens rykte, og han kan ikke ta loven i egne hender. Vi har tatt en avgjørelse om å utestenge ham, sier han.

Preben van Hacke mente Boom burde fått lov til å starte den tredje etappen av Tour of Norway til Sarpsborg fredag.

– Noen ganger skjer det i rittets hete. Jeg slo meg ikke i ansiktet, men i hoften, sier han til TV 2.

Lars Boom var tydelig irritert også etter å ha kommet i mål i Akser, men mente at han ikke burde bli utvist.

– Han var borti hjulet mitt og jeg krasjet nesten, så jeg ble het i toppen. Jeg ville ikke krasje, spesielt ikke når en idiot gjør noe sånt, sier han til TV 2.

– Men det er ikke greit å slå andre?

– Nei, men jeg var for faen nesten i bakken. Beklager språket, men jeg var forbannet, sier Lars Boom til TV 2.

Lars Boom ute av @tourofnorway. Som forventet. 👊 — Christian P Paasche (@TV2Paasche) 17. mai 2018

TV 2s ekspert Dag Otto Lauritzen forventet at Lars Boom skulle få fortsette.

– Det er en usportslig opptreden. Sånn vil vi ikke ha, men jeg synes det er litt drøyt å kaste ham ut av Tour of Norway. Han har en kort lunte. Han kan kjefte, men ikke slå. Han mente det var van Hecke som bremset foran ham og fikk ham til å tenne, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Dermed mister nordmannen Amund Grøndahl Jansen sin nederlandske lagkamerat på Team LottoNL-Jumbo på de siste tre etappene.

– Han har litt temperament. Sånn er det bare. Han var irritert etter å ha blitt hindret av van Hecken. Jeg tror han kjørte i veien for Lars med vilje. Det var veldig unødvendig, sa de på radioen, og at det ikke kommer noe godt ut av å reagere med samme mynt. Det er bedre å la det passere i stillhet, sa Grøndahl Jansen til TV 2 like etter målgang i Asker.

TV-reprisene viste at Boom tråkket ut av pedalen før det kokte over.

– For meg ser det ut som han kjørte sikksakk, som gjorde at Lars Boom tråkket ut av pedalen, holdt på å gå på tryne og ble forbannet. Det er greit å kjefte, men det er ikke greit å slå, sa Dag Otto Lauritzen.​