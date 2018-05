– Det begynte med at de kom på T-banen på Tøyen stasjon, og hadde disse softgunene åpenlyst, forteller Anette (28).

Hendelsen skjedde rundt halv tolv på formiddagen, da Anette og samboeren Patrick (29) var på vei til byen for å feire 17. mai med sine to barn på 2,5 og seks år.

– Da T-banen hadde kjørt fra stasjonen kjente jeg plutselig at det stakk i skulderen, og skjønte at det var dem, sier Haugen, som forteller at guttene stod rett ved siden av dem inne på T-banevognen.

Da hadde guttene avfyrt et skudd med softgunen, som hadde truffet 28-åringen.

– Jeg stod med datteren vår på seks år rett foran meg, så jeg er glad hun ikke ble truffet, sier hun.

Anette forteller at hun ikke ble fysisk skadet, og forteller at hun snakket til guttene og ba dem om å gi seg.

– Han ene virket veldig flau, for han stod med ryggen mot oss og så ut av vinduet resten av turen, og så gikk de av på neste stasjon, sier hun.

Ringte politiet

Patrick ringte politiet etter at samboeren ble truffet i skulderen. Han sier til TV 2 at guttene først så ut til å tøffe seg for hverandre.

– Det var ikke sånn at de prøvde å skjule at de hadde med seg softgun. Først så jeg bare den ene, men så tok to av de andre opp hver sin også, forteller han.

Patrick og Anette fikk en fin 17.mai-feiring til tross for den turbulente T-baneturen. Foto: Privat

29-åringen forteller at det kan ha virket som et uhell at samboeren ble truffet, men forteller at flere skudd ble avfyrt inne i T-banevognen.

– Men jeg vet ikke om det var fordi de lekte med pistolene, sier han.​

Patrick forteller at alle softgunene de så var helt like, og at de så veldig realistiske ut.

– Vi tenkte vel egentlig at det var leketøy, med tanke på alderen til barna og måten de holdt på med dem, men man kunne fort blitt lurt, for de så veldig ekte ut, sier Patrick, som anslår at guttene kan ha vært i slutten av barneskolealder.

Paret forteller at de ble mest irritert og frustrert over det som skjedde.

– Men vi fikk en fin dag allikevel, understreker Anette.

Selger anmeldes

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen, sier til TV 2 at politiet ikke har kommet i kontakt med guttene.

– Men vi har tatt kontroll på to andre som vi møtte i nærheten. De hadde en softgun, men det var altså ikke de som hadde vært på T-banen, sier Gulbrandsen.

De to guttene fortalte politiet at de akkurat hadde kjøpt softgunen, og tok patruljen med til selgeren, som erkjente at han hadde solgt den.

– Der ble det beslag av drøyt 30 softguns av forskjellige typer, og selger blir anmeldt, sier Gulbrandsen.

Politiet vet ikke om guttene på T-banen hadde fått tak i sine softguns fra den samme selgeren, men ser det som en mulighet.

– Det er absolutt mulig at det er slik det henger sammen, og at de kanskje har vært uerfarne og at det dermed har gått av skudd på T-banen, sier han.

– Noen synes sikkert det er spennende og kult, mens andre anskaffer det med en spesiell hensikt, legger han til.

Ikke leketøy

​Gulbrandsen understreker at en softgun ikke er noe leketøy.

– For et utrent øye ser de helt ekte ut, og de er egnet til å skape frykt, sier han.

Når politiet får meldinger om det som antas å være softgun, må de uansett forholde seg til det som ekte våpen, fordi det er så lett å ta feil.

– Det skjer ganske ofte at det viser seg at det enten er en replica eller en softgun, men det er ikke så ofte vi får melding om at noen selger eller fikler med softgun åpenlyst, sier han.

– Men det er relativt ofte at vi får kontroll på personen, og finner en softgun i stedet for et ekte våpen, legger han til.

Politiet har så langt i dag ikke fått flere meldinger om liknende hendelser.