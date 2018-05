Se hendelsen i videovinduet øverst!

Med drøyt to kilometer igjen til mål på åpningsetappen av Tour of Norway valgte Pawel Bernas å legge seg for å få registrerte samme tid som hovedfeltet.

CCC-rytteren kom like etter en velt med tre ryttere involvert og Bernas kunne enkelt ha kjørt unna ulykkesfuglene.

– Hvis man velter innenfor de siste tre kilometerne, får man registrert samme tid som hovedfeltet. For å sikre seg la han seg ned sammen med de andre. Dermed fikk han registrert samme tid som feltet, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

– Men det er i bestefall usportslig opptreden. Det er rett og slett juks. Han står nå med tid som hele gjengen som kom inn med hovedfeltet, ti sekunder etter Dylan Groenewegen, fortsetter Kaggestad.

Bildene av den den teatralske polakken tok av på sosiale medier.

– Han er flau, for nå har han oppdaget at dette ligger på alle sosiale medier. Ironisk nok er det ofte det som dukker opp. Mange lurte på om han er fotballspiller eller syklist, men han har beklaget og innsett at det så vanvittig latterlig ut, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

Bernas bekreftet før start torsdag overfor Procyling.no at han skammer seg.

– Jeg hadde 190 i puls. Men det var ikke bra. Jeg beklager det som skjedde. Det så helt latterlig ut. Jeg fikk panikk på grunn av reglene, og var redd for å tape tid i sammendraget, sier han til nettstedet.