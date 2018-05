Nære venner av avdøde Whitney Houston forteller i dokumentaren «Whithey» at hun ble utsatt for overgrep av et kvinnelig familiemedlem som barn.

Det er Houstons assistent, Mary Jones, som forteller dette, men dokumentaren er laget i nært samarbeid med Houstons familie, skriver nyhetsbyrået AP.

Houstons bror, Gary Garland-Houston, forteller at også han ble utsatt for overgrep av et kvinnelig familiemedlem fra han var sju til ni år, uten å bekrefte at det var det var samme kvinne som forgrep seg på ham.

Dypt preget

Jones hevder at opplevelsen satte dype spor i Whitney. Hun stilte spørsmål ved sin egen seksualitet, og problemene skal ha bidratt til hennes narkotikaproblemer, hevder assistenten.

Kvinnen bak overgrepene var 18 år eldre enn Whitney, og døde i 2008.

Overgrepene skal ha skjedd mens moren Cissi var på turné, ifølge dokumentaren. Dette var angivelig årsaken til at Whitney Houston alltid insisterte å ha med seg sin egen datter på turéer mens hun var liten.

Druknet i badekar

Sangeren døde i 2012 i en alder av 48 år. Etter alt å dømme var dødsfallet en utilsiktet drukning i et badekar på et hotell. Obduksjonsrapporten konkluderte med at hjertesykdom og narkotika var knyttet til drukningen.

Datteren Bobbi Kristina døde også etter drukning i et badekar i 2015.