Henrik Vasbø (13) og de jevnaldrene kameratene Olav Bjerkek, Tobias Lossius, Kristoffer Kilde, Emil Sjøholt-Pettersen og Nicolai Koch Sommerseth feirer 17. mai ved Eiksmarka skole i Bærum på nasjonaldagen.

Der så de noe de visste ikke var lov.

– Vi så en mann som sto og solgte ballonger, og hadde sett på Supernytt på NRK at dette ikke var lov. Derfor ringte vi politiet, sier Henrik.

Hentet ballongene

Politiet ga utrykk for at de var glad for at guttene ringte, og sendte en patrulje til stedet.

– Så kom politiet, og de stoppet mannen og tok med seg ballongene, sier Henrik videre.

Henrik Vasbø (13) og de jevnaldrene kameratene Olav Bjerkek, Tobias Lossius, Kristoffer Kilde, Emil Sjøholt-Pettersen og Nicolai Koch Sommerseth. Foto: Privat

Oslo og Bærum kommune har nedlagt forbud mot salg av heliumballonger på 17. mai.

– Vi fikk melding om at det ble solgt ballonger på denne skolen ved 11-tiden 17. mai. Vår patrulje reiste ut og kom i kontakt med en mann som solgte ballonger, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til TV 2.

– Tips gjerne

Politiet har i løpet av dagen så langt stoppet flere selgere av ballonger i Oslo sentrum.

– Når vi oppdager dette destruerer vi ballongene. Det er bare å tipse oss, vi forsøker å ta oss av de sakene vi har kapasitet til, sier han.

På Eiksmarka skole var det en mann i 40-årene som solgte ballonger.

– Han hadde ikke noen særlig forståelse for at han ikke kunne selge ballongene der, og politiet tok dem med seg, for destruering, sier han.

Viktig og uerstattelig gass

29 norske kommuner har nedlagt forbud mot heliumsballonger i år.



Helium er en edelgass som blant annet brukes MR-maskiner på sykehusene. Frigjort helium forsvinner ut i verdensrommet og kan ikke gjenvinnes, og det er overhenvende fare for heliummangel i hele Europa.