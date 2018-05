Meghan Markles far, Thomas Markle (73), er nyoperert for hjerteproblemer. Han kommer ikke til London for å føre datteren til alters når hun gifter seg med prins Harry på lørdag.

Hjerteproblemer

Det bekrefter Meghan Markle selv i en pressemelding torsdag.

«Beklageligvis kommer ikke min far til vårt bryllup. Jeg har alltid vært glad i min far, og håper han kan få rom til å ta vare på sin egen helse» skriver Markle.

Spekulasjoner om de endrede bryllupsplanene startet allerede mandag. Britiske medier skrev da at Markle vil bli fulgt til alters av sin mor, Doria Ragland (61).

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 17, 2018

Familiedrama

Det har vært flere uroligheter rundt familien til Markle og det kongelige bryllupet.

Først var det Markles storebror som advarte prins Harry (33) mot å gifte seg med søsteren, for deretter å beklage dette. Så ble det rettet kritikk mot faren Thomas Markle (73) som angivelig har samarbeidet med paparazzi-fotografer.

Dette faller i særdeles dårlig gjord i Storbritannia hvor kongefamilien har et veldig anstrengt forhold til tablodpressen, og paparazzi-fotografer.