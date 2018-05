Ifølge politiet var det samboeren til en mann som ble truffet av minst ett prosjektil inne på en t-banevogn som kontaktet politiet.

– Vi fikk melding av noen som satt på t-banen i retning Oslo sentrum, som fortalte at tre gutter i tolvårsalderen hadde skutt rundt seg med softgun. Samboeren til melderen var truffet av ett til to prosjektiler, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til TV 2.

Kjøpte softgun på gata i Oslo

Personen som ble truffet ble ikke skadet.

– Guttene gikk av t-banen på Grønland stasjon og klokken 11.45 fikk en patrulje kontroll på en gruppe gutter i samme alder som hadde en softgun, sier Jøkling.

Dette var trolig ikke de samme guttene som skjøt inne på t-banen og som politiet opprinnelig lette etter.

– Det betyr antakeligvis at de vi var på utkikk etter fremdeles er ute og går, men vi har ikke fått flere meldinger om at noen er skutt på, sier Jøkling.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

Klokken 12.20 melder Oslo politidistrikt at guttene de møtte har opplyst at de hadde fått kjøpt våpenet fra et improvisert gateutsalg i Oslo sentrum.

– Guttene leverte derfor tilbake våpenet og fikk pengene tilbake. Vi følger umiddelbart opp gateutsalget og selgeren der, opplyser politiet.

Politiet har like før klokken 13 beslaglagt alle softgun-våpen i utsalget og anmeldt selgeren for å ha solgt softgun til mindreårige.

Advarer: Slike situasjoner kan eskalere

Jøkling forteller at politiet har kontaktet foreldrene til guttene de møtte på Grønland, og at denne guttegjengen har forstått alvoret i det å bære en softgun midt i Oslo på 17. mai.

– Det er klart at hvis vi får meldinger om at en person går med en våpenlignende gjenstand, så må vi forholde oss til det som om det er skarpe våpen. En slik situasjon kan fort eskalere, selv om de som har softgun vet at det er ufarlig, sier Jøkling.

– Det burde være en selvfølge for foreldre at barn ikke får ta med seg sånt til byen, men det er det tydeligvis ikke.